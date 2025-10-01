İlkay Gündoğan: Liverpool galibiyeti fedakarlıkla geldi

Galatasaray'ın deneyimli futbolcusu İlkay Gündoğan, Liverpool galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün maçı yenmenin tek yolu fedakarlık yapmaktı. Çok mutluyum" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında Galatasaray, evinde karşılaştığı Liverpool'u 1-0 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı. Mücadelenin ardından Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu İlkay Gündoğan, basın mensuplarına karşılaşmayı değerlendirdi. Gösterdikleri performansın sevindirici olduğuna değinen Gündoğan, "Çok iyi performans gösterdik. Takım olarak çok iyi oynadık. Herkes fedakarlık yaptı. Böyle bir rakibe karşı bunu yapmalıydık. Liverpool'u herkes biliyor. Çok güçlü bir takım. Bugün maçı yenmenin tek yolu fedakarlık yapmaktı. Çok mutluyum. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Herkes, elinden geleni yaptı. Taraftara da teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir atmosferdi. Önümüzdeki Beşiktaş maçına odaklanacağız" şeklinde konuştu.

"Bu takımda büyük potansiyel var"

Liverpool karşısında Galatasaray formasıyla alınan galibiyetin özel olduğuna değinen 35 yaşındaki futbolcu, "Liverpool'u yenmek ve ilk Şampiyonlar Ligi maçını kazanmak güzel. Bizim öz güvenimiz için de çok önemliydi. Bu takımda büyük bir potansiyel var. İnanılmaz oyuncularımız var. Takım olarak böyle performans gösterirsek daha fazla maç kazanırız" ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş maçı özel olacak"

Son olarak hafta sonu oynanacak Beşiktaş derbisine ilişkin de konuşan İlkay Gündoğan, "Beşiktaş maçı özel olacak. Derbiler her zaman özeldir. Evimizde oynadığımız için daha özel olacak. O maçı kazanmak için böyle bir performans göstermemiz gerekiyor. Çalışıp ve bu maçı analiz edip derbiye çıkmak istiyoruz" sözlerini kaydetti. - İSTANBUL