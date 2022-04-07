İlkay Gündoğan: Kerem Aktürkoğlu Avrupa'ya yakışan bir futbolcu

"Löw, Türkiye'ye yakışır"

"Dünyanın en iyi takımı olmak için Şampiyonlar Ligi'ni kazanmalıyız"

İSTANBUL,

Manchester City'nin Türk asıllı Alman yıldızı İlkay Gündoğan, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'na katılamamasına üzüldüğünü belirtirken, Galatasaray'ın yükselen yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun da Avrupa'ya yakışan bir futbolcu olduğunu söyledi.

Football Manager'da alt liglerde takım almayı seçiyorum. Balıkesirspor, Altınordu, West Bromwich gibi takımlar almıştım. Alt liglerde adım adım tırmanmayı seviyorum."

Demirören Haber Ajansı / Spor