İlkay Gündoğan'ın Sağ Arka Adalesinde Zorlanma Tespit Edildi

Galatasaray Kulübü, Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın sağ arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasındaki Bodo/Glimt maçı öncesi yapılan son antrenmanda ağrı hisseden İlkay'ın yapılan MR tetkiklerinde sağ arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi.

Tecrübeli oyuncunun tedavisine başlandı.