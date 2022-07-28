İlk üçe giren takımlara madalyaları takdim edildi - Haberler

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İlk üçe giren takımlara madalyaları takdim edildi

İlk üçe giren takımlara madalyaları takdim edildi

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde, Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen halı saha futbol turnuvası maçları son bulurken ilk üçe giren takımlara madalyaları takdim edildi.

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Bilecik'in Yenipazar ilçesinde, Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen halı saha futbol turnuvası maçları son bulurken ilk üçe giren takımlara madalyaları takdim edildi.

Yenipazar İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen halı saha futbol turnuvası final maçı ve üçüncülük maçı müsabakaları son buldu. Turnuva şampiyonu Youngboys takımı olurken, ikinci Katranspor takımı ve üçüncü Esnafspor takımı oldu.

Turnuvayı takip eden Yenipazar Kaymakamı dereceye giren takımları tebrik ederek madalyalarını ve kupalarını takdim etti. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Spor

Yenipazar Hisarcık gençlik Futbol Spor Haberler

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