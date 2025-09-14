İlk Kez Düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Kupası Tenis Turnuvası
Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı Kupası Tenis Turnuvası, 6-12 Ekim tarihleri arasında Ankara'daki Türkiye Tenis Federasyonu tesislerinde yapılacak. Turnuvada farklı yaş grupları ve tekerlekli sandalye kategorisindeki sporcular yer alacak. Katılım ücretsizdir ve başvurular 23 Eylül'de sona erecek.
Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Kupası Tenis Turnuvası, Ankara'daki federasyon tesislerinde 6-12 Ekim'de yapılacak.
Turnuvaya; 12, 14, 16, 18 yaş, büyükler ve masters grupları ile tekerlekli sandalye kategorilerinde sporcular katılacak.
Katılımın ücretsiz olacağı turnuvaya başvurular, 23 Eylül'de sona erecek.
Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor