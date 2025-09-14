Haberler

İlk Kez Düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Kupası Tenis Turnuvası

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı Kupası Tenis Turnuvası, 6-12 Ekim tarihleri arasında Ankara'daki Türkiye Tenis Federasyonu tesislerinde yapılacak. Turnuvada farklı yaş grupları ve tekerlekli sandalye kategorisindeki sporcular yer alacak. Katılım ücretsizdir ve başvurular 23 Eylül'de sona erecek.

Teniste Cumhurbaşkanlığı Kupası, ilk kez düzenlenecek.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Kupası Tenis Turnuvası, Ankara'daki federasyon tesislerinde 6-12 Ekim'de yapılacak.

Turnuvaya; 12, 14, 16, 18 yaş, büyükler ve masters grupları ile tekerlekli sandalye kategorilerinde sporcular katılacak.

Katılımın ücretsiz olacağı turnuvaya başvurular, 23 Eylül'de sona erecek.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor
Edis'in spor görüntülerine Demet Akalın kayıtsız kalamadı

Edis'in spor görüntülerine Demet Akalın kayıtsız kalamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD basınından olay iddia: İsrail, Trump'ın araçlarını dinliyor

Aracından dinleme cihazı çıktı, gizleyen isimse en yakındaki lider
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.