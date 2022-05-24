İlk kez bir Türk takımı esporda Avrupa Şampiyonu oldu - Haberler

Fire Flux Esports, dünyanın en büyük espor organizasyonlarından PUBG MOBILE Pro League'de Avrupa Şampiyonu oldu. Bir Türk takımı ilk defa espor sahnesinde Avrupa Şampiyonluğunu yaşadı.

Fire Flux Esports Mobile toplamda 335 rekor puanla zafere adını yazdırırken, turnuvayı ilk beşte bitiren takımların tamamını Türk takımları oluşturdu.

Beş bölgesel şampiyonayı kapsayan 2022 PMPL Bölgesel Bahar Şampiyonası, 19 - 22 Mayıs'ta Türk takımlarının da yer aldığı PMPL Avrupa Şampiyonası ve PMPL Güney Asya Şampiyonası ile başladı. PMPL Amerika Şampiyonası, PMPL Orta Doğu ve Afrika Şampiyonası 26- 29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşirken PMPL Güney Doğu Asya (SEA) Şampiyonası ise 10 - 12 Haziran'da düzenlenecek.

Demirören Haber Ajansı / Spor