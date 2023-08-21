İlk defa katıldıkları karate müsabakasında 6 madalya kazandılar

Bursa Minik Yıldızlar Karate Şampiyonasında Mudanyalı 3 sporcu ile üstün başarı göstererek toplamda 6 madalya kazandılar.

Naim Süleymanoğlu Spor Salonunda düzenlenen Bursa Minik Yıldızlar Karate Şampiyonası'nda antrenörleri Amel İlişgin öncülüğünde Bursa Aktif Spor Kulübü adına yarışan Mudanyalı karateciler, tecrübe edinmek için çıktıkları ilk maçlarında gösterdikleri üstün performanslarıyla toplam 6 madalya alarak takdir topladılar.

Kata'da; Berk Orbay Temel ve Ceyda Yurtsever 1. olarak altın madalya kazanırken Asude Sevinç ise 2. olarak gümüş madalya aldı.

Kumite'de; Berk Orbay Temel ve Asude Sevinç 1. olarak altın madalya kazanırken, Ceyda Yurtsever 2. olarak gümüş madalya aldı.

Takımın Antrenörü Emel İlişgin, "Müsabakalarda gücümüzü ölçmek ve tecrübe kazanmak için başladık. Talebelerimiz öylesine güzel performans sergilediler, müsabakaların çoğunu 1. olarak bitirip 6 madalya sahibi olarak bizleri onurlandırdılar. Sporcularımı tebrik ediyor kendilerine teşekkür ediyorum. Dileğim sporcularımın başarının daim olmasıdır" diyerek duygularını dile getirdi.

Aleyna Doruk 55 kilo büyük bayanlar Kumite 2.'si olurken, minik erkekler kategorisinde 50 kiloda katılan Hüseyin Baygın, yıldız erkekler kategorisinde 52 kiloda yarışan Ömer Küloğlu ve minik erkekler kategorisinde 40 kiloda yarışan Çınar Uğur Karakaya ise Kumite 3.'lüğünü kazandı. - BURSA