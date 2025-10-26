Ilıcaspor'un Down Sendromlu Antrenörü Çağrı Sunay'dan İlham Verici Örnek

Ilıcaspor'un down sendromlu antrenörü Çağrı Sunay, gösterdiği özveri ve çalışkanlığıyla hem sporcularına hem de topluma örnek oluyor.

Sporun birleştirici gücü bir kez daha yürekleri ısıtan haliyle kendini gösterdi. Ilıcaspor Kulübü bünyesinde görev yapan down sendromlu antrenör Çağrı Sunay, azmi, enerjisi ve spora olan sevgisiyle hem takım arkadaşlarına hem de çevresine ilham kaynağı oluyor.

Antrenmanlarda büyük bir özveriyle çalışan Çağrı hoca, genç sporculara sadece futbolu değil, aynı zamanda takım ruhu, saygı ve mücadele azmi gibi yaşamın en önemli değerlerini de öğretiyor.

Kulüp yönetimi, Çağrı'nın başarı hikayesiyle birlikte sporda fırsat eşitliğine olan inancını bir kez daha ortaya koydu. Yönetimden yapılan açıklamada, "Hiçbir engel, başarıya engel değildir. Çağrı'nın kulübümüzdeki katkısı, spora ve insana olan inancımızı güçlendiriyor" denildi.

Ilıcaspor camiası, Çağrı'nın özverili çalışması sayesinde hem sahada hem de sosyal yaşamda farkındalık oluşturmanın gururunu yaşıyor.

Bu anlamlı olay, sporda engellerin değil, inanç ve sevginin belirleyici olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. - İZMİR