Ilıca Plajı'nda düzenlenen balık avı turnuvası onlarca kişiyi bir araya getirdi

İzmir'in Çeşme ilçesinde, dünyaca ünlü Ilıca Plajı'nda düzenlenen balık avı turnuvası Türkiye'nin farklı illerinden onlarca kişiyi bir araya getirdi.

Yaz sezonu bitmesine rağmen Çeşme'deki etkinlikler ve hareketlilik devam ediyor. Dünyaca ünlü mavi bayraklı Ilıca Plajı, bu kez 4. ESCODER Surfcasting Balık Avı Turnuvasına ev sahipliği yaptı. Hem spor hem de rekabetin buluştuğu, her yaştan katılımcının yer aldığı organizasyona 2'şer kişiden oluşan 87 takım katıldı. 4 masa hakemi ve 40'a yakın saha hakeminin görev yaptığı turnuvada, belirlenen yemler dışındaki yemler kullanılmadı. Her tutulan limit üstü balık için katılımcılara 10 puan verildi. Belirlenen limitlerin altındaki balıklar ise tekrar denize bırakıldı.

Turnuva sonunda; İzmir Sportif Olta Balıkçıları Grubundan Hüseyin Polat Timur ve Melih Yenilmez 428 puanla birinci, turnuvaya bireysel olarak katılan Alperen Özyer ve Ali Özyer 425 puanla ikinci, Karşıyaka Balık Av Grubundan Ertan Mutlu ve Okan Güzel ise 421 puanla üçüncü oldu.

"Önümüzdeki yıl yapılacak turnuvada 'yakala-bırak' uygulamasını yapmayı düşünüyoruz"

Ege Bölgesi Surfcasting Balık Avcıları Derneği (ESCODER) Başkanı Köksal Şahin, gerçekleştirilen etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Kocaeli ve Çeşme'de aynı anda bu turnuvayı gerçekleştirdik. Türkiye'nin dört bir yanından turnuvaya katılım oldu. Çok başarılı bir organizasyon oldu. Belirlenen balıkçılık ürünleri tebliğine uygun olarak, balık çeşitleri için belirlenen limitlere göre hakemler tarafından değerlendirilme yapıldı. Belirlenen limitler altındaki balıklar da sürdürülebilir balıkçılık için tekrar denize bırakıldı. Aslında yabancı ülkelerde olduğu gibi 'yakala-bırak' şeklinde balık avı yapılmalı. Önümüzdeki yıl yapılacak turnuvada 'yakala-bırak' uygulamasını yapmayı düşünüyoruz. Sürdürülebilir, bilinçli balık avcılığı için bu uygulama hayata geçirilmeli. Dernek olarak, elimizden geldiğince amatör balık avcılığına destek olmaya çalışıyoruz. Sosyal sorumluluk projelerimiz de var. 3-4 ay kadar sonra Down Sendromlu çocuklarımız için bir proje gerçekleştireceğiz" diye konuştu. - İZMİR