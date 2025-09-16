İlhan Palut: 'Tipik Bir Beraberlik Maçıydı, Ama 3 Puanı Aldık'

Çaykur Rize spor Teknik Direktörü İlhan Palut, Gençlerbirliği karşılaşması ile ilgili, "Maç tipik bir beraberlik maçıydı. Ama çok şükür bu maçtan 3 puanı kazandık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rize spor, uzatma dakikalarında bulduğu gol ile Gençlerbirliği'n 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası basın toplantısında değerlendirmelerde bulan Çaykur Rize spor Teknik Direktörü İlhan Palut, oynanan maçın tipik bir beraberlik maçı olduğunu kaydederek, "İlk yarıdaki dizilişimiz Gençlerbirliği takımı tarafından çok iyi analiz edilmiş. Gerçekten bizi tıkadılar. Onlar pozisyon bulabildi mi? Hayır. Bizde maçın başında Halil'in bir şutu var, Ali Sowe'un bir geçiş şutu var. Onun dışında pozisyon bulamadık. İstediğimiz atak sürekliliğini yakalayamadık çünkü dönen toplar ve onlara geçen topları kazanma süremiz beklediğimizin çok daha fazlasıydı. Topları çok geç kazandık ve bu bizi geriye koşturdu sürekli. İlk yarısının son 10 dakikası ve 2. Yarı sistem değişikliğine gittik. Bu noktada da 2. Yarı biraz daha etkili olduğumuzu söyleyebilirim. Yeterli miydi? Değildi. Tipik bir beraberlik maçı gibi giderken Emrecan çok kritik bir gol attı. Üstüne yine topu uzaklaştıramadık ve bir karambolde hakem elin yüze gelmesi diyerek penaltı dedi. Onlarda penaltıyı kaçırdı ve maçı bir şekilde kazandık. Futbolun son anlardaki sevindirici anını yaşadık biz. Gençlerbirliği ise futbolun dramatik yönü ile karşılaştı. Bu maçı tarafsız seyreden seyirciler için de bence keyifli bir son bölümdü. Bugün çok istediğimiz oyunu oynamadık. Maç tipik bir beraberlik maçıydı. Ama çok şükür bu maçtan 3 puanı kazandık" ifadelerini kullandı.

"Gösterilen tepkilere saygı duyuyorum"

Kendisine yöneltilen Çaykur Rize spor tribünlerinden gelen tepkilerle alakalı soruyu yanıtlayan Palut, "Çaykur Rize spor'un karşısındaki rakip kendine bir çekidüzen veriyor. Sonuçlar öyle de böyledir. Sanki hep kötü, kötü, kötü de kredi kullanıyormuşum gibi bir durum yok. Ben hangi kulüpte çalıştığımı da çok iyi biliyorum. Yaptığım işi de çok iyi biliyorum. Ben tabiri caizse her antrenman, her maç çırpınıyorum. Benim vicdanım rahat. Ama Çaykur Rize spor takımında sanki bize spor takımını aldığımız yerden çok daha altlara getirmişiz, yerle yeksan etmişiz gibi bir hava da oluşturulursa, o uysal adam yok olur. Ben işimin farkındayım. Bugün Allah yardım etti kazandık. Bunun da farkındayım. Neyse onu söylüyorum. Kötüyse kötü, iyi olduğu zaman iyi. Hatta istediğiniz kadar vuramıyorsunuz. Kabul ediyorum zaten kötülüğü ki iyi desem çökeceksiniz, çökecek yeriniz yok. Çünkü kötü diyorum evet kötü ya. Kötüyse kötü. Ama ben Çaykur Rizespor periyodundan çıkardığım işin farkındayım. Çaykur Rizespor takımı benim bildiğim günden bugüne kadar ki en maksimum saygısını görüyor. Rakipte de ve futbol kamuoyu. Bunun dönem dönem sportif karşılığı veremiyor olabiliriz. O ayrı bir konu. Ama sürekli de 'kredi kullanıyorsun, mahvettin takımı da kredi kullanıyorsun.' Taraftar çok alkışladılar. Maçtan sonra tek başıma sahaya çok çağırdılar. Bütün tribünleri gezdim. Hepsine alkışladım, hepsine karşılık verdim. Bugün de kötü oynuyoruz. Bugün de 'takım niye oynamıyor ya da git buradan diyecekler.' Futbol tam da bu. Çaykur Rizespor'a 'ben' demeyin. Değer katıldı, değer. Kusura bakmayın. Değersiz de asla demiyorum. Her zaman değerli, çok güzel bir camia Çaykur Rizespor. Şehri de seviyorum. Buradaki insanları da seviyorum. Bugün bağıranları da seviyorum. Zaten benim sorumluluğumdaki bir performanstan dolayı başkalarına bağırıldığı zaman negatif anlamda ben buna üzülürüm. Sorumlu benim ya. Tabii ki de bana bağırılacak. İyi günlerde sadece o günü konuşan bugün güzeldi diyen kötü günler yakaladığı zaman da o kötü günleri geriden gelip bütünlemeye çalışan zihniyet benim zekamın çok altında. Ben anlamıyor muyum? Saygı duyuyorum gösterilen tepkilere. Taraftarımıza saygı duyuyorum. Gayet ölçülü. Gayet ağızlarını bozmadan gayet performanstan memnuniyetsizliklerini dile getirerek güzel bir şekilde bu takımın sorumlusuna tepkilerini gösterdiler. Alkışladıkları gibi. Çaykur Rizespor'a çöreklenmiş. Rizespor'u mahvetmiş. Ama yine de kredisi var da burada duruyor. Bunu dedirtmem" dedi. - RİZE