Haberler

İlhan Palut'tan Fenerbahçe Maçı Değerlendirmesi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Fenerbahçe ile oynadıkları 5-2'lik maçı ve yaşanan gol değişimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Palut, oyunun kontrolünü kaybettiklerini ve hakem yönetimine dair ifadelerde bulundu.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Fenerbahçe maçıyla ilgili, "2-0'dan sonra bir anda oyunun basit kısmını unutup kolay top kaybı yapmaya başladık. 3'ü bulabilirdik. Maalesef 55 ve 65. dakikalar arası 10 dakikada 3 gol yedik. Her şeyin iyi gittiği maç 10 dakika içinde tersine döndü" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Fenerbahçe ile karşılaşırken mücadeleyi 5-2'lik skorla kaybetti. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, müsabakanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Maça iyi hazırlandıklarını belirten Palut, "Fenerbahçe'yi önde karşılayarak, dönem dönem kompakt durmamız gereken anları bilerek savunma kısmında planlarımız bunlardı. Fenerbahçe'nin pozisyon bulmasına engelleme yoluna gitmekti. Kazanacağımız toplarla Fenerbahçe kalesine ataklar düzenlemek, maç öncesi planlarımız bunlardı. 55 dakika sahada hiçbir şey olmadı Fenerbahçe adına. 2-0'dan sonra bir anda oyunun basit kısmını unutup kolay top kaybı yapmaya, futbolun açıkçası ciddiyetinden geri gitmeye başladık. 3'ü bulabilirdik. Maalesef 55 ve 65. dakikalar arası 10 dakikada 3 gol yedik. Arada kırmızı kart gördük. Her şeyin iyi gittiği maç 10 dakika içinde tersine döndü. 2-2 iken Alikulov ile 5-3-1 oynamayı düşüyorduk. Alikulov girecekken Fenerbahçe 3. golü attı. Bir kişi eksikle, dizilişe döndük. 2 tane daha kötü gol yedik ve maçı kaybettik. Enteresan olacak ben oyuncularımın oyunundan memnunum. 2-0'dan sonra topun kıymetini bilebilirdik. Üzgünüz. Oyuncularımın mücadelesi için üzgünüm. İyi tarafından bakmaya çalışacağız. 55. dakikadan sonra öz eleştirimizi yapacağız. Skordan dolayı çok üzgünüz, Fenerbahçe'yi tebrik ederim" diye konuştu.

Palut, hakem kararlarıyla ilgili sorulan soruya ise, "Hakemin 55. dakikadan sonra takdir haklarının yüzdesini bizden uzaklaştırdığını gördüm. Hakem yönetimini bir daha izledikten sonra pozisyonları net fikir sahibi olacağım" yorumunu yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İsrail'den Lübnan'a suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü

İsrail'den suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeşil sahada korku dolu anlar! Amatör maçta futbolcu bilincini kaybetti

Yeşil sahada korku dolu anlar
Avukat, tartıştığı baba ve oğlunu katletti

Otel kana bulandı! Avukat, baba ve oğlunu katletti
Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor

Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor
Rüzgarın etkisiyle büyüdü! İzmir'de gece yarısı korkutan yangın

Rüzgarın etkisiyle büyüdü! Gece yarısı korkutan yangın
Yeşil sahada korku dolu anlar! Amatör maçta futbolcu bilincini kaybetti

Yeşil sahada korku dolu anlar
Kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

Çalınmadık bir bu kalmıştı! Jandarma gece gündüz devriyeye başladı
Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! Az kalsın canından olacaktı
Erdoğan G20 Zirvesi kapanış oturumunda konuştu: Filistin devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı
ABD Meksika sınırındaki plajı kapattı, iki ülke arasında kriz patlak verdi

ABD "yanlışlıkla" ülkeyi işgal etti! Pentagon'dan şaşırtan açıklama
Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, 65 bin TL'ye satıldı

Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, dudak uçuklatan rakama satıldı
Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor

Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor
Marco Asensio durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı

Bu adam durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı
Rusya, Ukrayna'da üç yerleşim yerini ele geçirdi

Savaşta tansiyon yükseliyor! Üç yerleşim yeri daha el değiştirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.