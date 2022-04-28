İlhan Palut'tan Abdülkerim ve Hadziahmetovic açıklaması

İTTİFAK Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Abdülkerim Bardakçı ile Amir Hadziahmetovic'in transfer söylentilerini yalanlayarak "Bahsettiğimiz oyuncular, takımımızın çok değerli oyuncuları. Şu anda en büyü korkum gitmeleri ya da kalmalarından daha öte büyük korkum, bu söylentilerle, onları tanıyorum, eminim. Yüzde 10'luk bir konsantrasyon bozukluğu bile oyuncuların bu noktadan aşağıya düşürse bu dönem için çok büyük bir sıkıntı olur. Şu an için herhangi bir kulübe yaklaştı mı? derseniz, öyle bir durum söz konusu değil." dedi. Palut, transfer çalışmaları hakkında ise "Scout ekibimiz Avrupa'da hem yabancı hem de gurbetçi Türk futbolcularla ilgili çalışma sürdürüyor." diye konuştu.

İttifak Holding Konyaspor'un Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları devam ediyor. Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yapılan antrenman öncesi Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, transfer sezonuyla ilgili konuştu. Antrenman öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen İlhan Palut, "Her üç puan çok değerli. Kendi sahamızda Karagümrük'le oynayacağız. Çalışmalarımız zaten devam ediyor. Çok önemli bir maç. Tam takım olarak çalışıyoruz. Zor bir maç olacak Karagümrük takımının da oyuncu kalitesi ve teknik ekibi çok iyi. Ama biz yine rakibimizden daha iyi mücadele etmeye çalışacağız. İyi futbol oynamaya çalışacağız ve inşallah kendi evimizde kazanmaya çalışacağız" dedi.

Görüntü dökümü:

-Takım antrenmanından detay

-İlhan Palut'un konuşması