- İlhan Palut : "Önemli bir deplasman galibiyeti"

ADANA - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Oyunun kontrolünü elimizde tuttuk. Önemli bir deplasman galibiyeti. Oyuncularım 3 puanı hak ettiler" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 2.haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Adana hiçbir rakip için kolay bir yer değil. Gerçekten burada bir deplasman havası var. 2 senedir Ağustos ayında buraya geliyoruz. 2 takım içerisinde aynı şartlar geçerli ama sıcak hava zorlaştırıyor işleri" ifadelerini kullandı.

" Adana Demirspor'a başarılar dilerim"

Maçta baskılı bir oyun oynadıklarını kaydeden Palut, "Biz tempolu oyunu oynamak istiyoruz. Adana Demirspor'un savunma arkasına sarkarak pozisyonlar bulabileceğimiz için antrenmanlar yapmıştık. İlk yarı 1-0 bitti ama daha net bir skorla bitirebilirdik. İkinci yarıya Adana Demirspor daha derli toplu başladı ama biz yine pozisyonlar yakalayıp 2-0'ı bulduk. Oyunun kontrolünü elimizde tuttuk. Önemli bir deplasman galibiyeti. Oyuncularım 3 puanı hak ettiler. Adana Demirspor'a da başarılar dilerim" diye konuştu.