İlhan Palut: Mücadelemizi her zaman yukarı çıkarmamız gerekiyor

Süper Lig'de yaşanan sıkıntıları aşmak için takım olarak hedeflerine odaklandıklarını belirten İlhan Palut, oyuncularının konsantrasyonundan ve arzusundan memnun olduğunu söyledi. Süper Lig'i takip ederken iki reçete olduğunu belirten Palut, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Hatayspor'un hazırlıklarını da aktardı.