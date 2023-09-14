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İlhan Palut: Mücadelemizi her zaman yukarı çıkarmamız gerekiyor

Spor Haberleri

Süper Lig'de yaşanan sıkıntıları aşmak için takım olarak hedeflerine odaklandıklarını belirten İlhan Palut, oyuncularının konsantrasyonundan ve arzusundan memnun olduğunu söyledi. Süper Lig'i takip ederken iki reçete olduğunu belirten Palut, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Hatayspor'un hazırlıklarını da aktardı.

İlhan Palut: Mücadelemizi her zaman yukarı çıkarmamız gerekiyor

"Süper Lig'de bundan önce yaşadığı sıkıntıları yaşamayacak bir takım hedefi ile burada iş başı yaptık"

"Oyuncularımızın konsantrasyonundan, istek ve arzusundan mutluyum"

"Motto olarak söyleyebileceğim şey sahada beraber oynamak, vazgeçmemek"

"Süper Lig'i takip ettiğimizde iki reçete var"

GALATASARAY

11.00 Sarı-kırmızılılar, Samsunspor maçı hazırlıklarını ilk yarım saati basına açık antrenman ile sürdürecek.

BEŞİKTAŞ

18.00 Siyah-beyazlılar, Trabzonspor hazırlıklarına devam edecek.

TRABZONSPOR

Bordo-mavili takım, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürecek.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertli ekip, Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam edecek.

HATAYSPOR

14.00 Hatayspor, şort sponsorluğu anlaşması imzalayacak.

BİSİKLET

- 100. Yıl Cumhuriyet Dağ Bisikleti Şampiyonası Erzurum Palandöken Dağı'nda devam edecek.

GÜREŞ

Serbest Güreş Milli Takımı, Büyükler Dünya Şampiyonası için Sırbistan başkent Belgrad'a gidecek.

BİLARDO

3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası kadınlar kategorisinde Türkiye Bilardo Federasyonu Tesisleri'nde devam edecek.

16.00 Türk bilardocu Gülşen Degener, çeyrek final maçına çıkacak.

VOLEYBOL

Filenin Sultanları, olimpiyat elemeleri için hazırlıklarını Japonya'da sürdürüyor.

BASKETBOL

-ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi-

14: 00 Çankaya Üniversitesi - Botaş

16: 00 OGM Ormanspor - İzmit Belediyespor

18: 00 Melikgazi Kayseri B. - Bursa Uludağ

-Hazırlık -

18: 00 Galatasaray NEF - Pınar Karşıyaka

20: 00 Anadolu Efes - Beşiktaş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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