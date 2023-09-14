İlhan Palut: Mücadelemizi her zaman yukarı çıkarmamız gerekiyor
Süper Lig'de yaşanan sıkıntıları aşmak için takım olarak hedeflerine odaklandıklarını belirten İlhan Palut, oyuncularının konsantrasyonundan ve arzusundan memnun olduğunu söyledi. Süper Lig'i takip ederken iki reçete olduğunu belirten Palut, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Hatayspor'un hazırlıklarını da aktardı.
İlhan Palut: Mücadelemizi her zaman yukarı çıkarmamız gerekiyor
"Süper Lig'de bundan önce yaşadığı sıkıntıları yaşamayacak bir takım hedefi ile burada iş başı yaptık"
"Oyuncularımızın konsantrasyonundan, istek ve arzusundan mutluyum"
"Motto olarak söyleyebileceğim şey sahada beraber oynamak, vazgeçmemek"
"Süper Lig'i takip ettiğimizde iki reçete var"
GALATASARAY
11.00 Sarı-kırmızılılar, Samsunspor maçı hazırlıklarını ilk yarım saati basına açık antrenman ile sürdürecek.
BEŞİKTAŞ
18.00 Siyah-beyazlılar, Trabzonspor hazırlıklarına devam edecek.
TRABZONSPOR
Bordo-mavili takım, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürecek.
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertli ekip, Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam edecek.
HATAYSPOR
14.00 Hatayspor, şort sponsorluğu anlaşması imzalayacak.
BİSİKLET
- 100. Yıl Cumhuriyet Dağ Bisikleti Şampiyonası Erzurum Palandöken Dağı'nda devam edecek.
GÜREŞ
Serbest Güreş Milli Takımı, Büyükler Dünya Şampiyonası için Sırbistan başkent Belgrad'a gidecek.
BİLARDO
3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası kadınlar kategorisinde Türkiye Bilardo Federasyonu Tesisleri'nde devam edecek.
16.00 Türk bilardocu Gülşen Degener, çeyrek final maçına çıkacak.
VOLEYBOL
Filenin Sultanları, olimpiyat elemeleri için hazırlıklarını Japonya'da sürdürüyor.
BASKETBOL
-ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi-
14: 00 Çankaya Üniversitesi - Botaş
16: 00 OGM Ormanspor - İzmit Belediyespor
18: 00 Melikgazi Kayseri B. - Bursa Uludağ
-Hazırlık -
18: 00 Galatasaray NEF - Pınar Karşıyaka
20: 00 Anadolu Efes - Beşiktaş