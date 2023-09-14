SPOR İlhan Palut Mücadelemizi her zaman yukarı çıkarmamız gerekiyor

Süper Lig'de bundan önce yaşadığı sıkıntıları yaşamayacak bir takım hedefi ile burada iş başı yaptık

Oyuncularımızın konsantrasyonundan, istek ve arzusundan mutluyum

Motto olarak söyleyebileceğim şey sahada beraber oynamak, vazgeçememek

Süper Lig'i takip ettiğimizde iki reçete var

Mehmet Can PEÇERİZE,(DHA)- Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Şu anda sadece 4 maç oynandığı için sıralamadan ve ligdeki konumdan bahsetmek için çok erken. Burada puandan öte oyuncularımızın konsantrasyonundan istek ve arzusundan mutluyum. Bunu devam ettirmek lazım. Konsantrasyonumuzu ve mücadelemizi her zaman yukarı çıkarmamız gerekiyor. Bizim tek çıkar yolumuz bu dedi.

Süper Lig'de, oynadığı 4 karşılaşmadan sahadan 1 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 2 galibiyetle 7 puan toplamayı başaran Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Ligde oyuncularının gösterdiği performanstan mutlu olduğunu dile getiren Palut, Ben buraya gelmeye karar verirken, yönetimimizle görüştüğümüzde, mücadele eden ve Süper Lig'de bundan önce yaşadığı sıkıntıları yaşamayacak bir takım hedefi ile burada iş başı yaptık. Şu anda sadece 4 maç oynandığı için sıralamadan ve ligdeki konumdan bahsetmek için çok erken. Çok uzun bir lig maratonunun sadece 4 maçını geride bıraktık. Burada puandan öte oyuncularımızın konsantrasyonundan istek ve arzusundan mutluyum. Bunu devam ettirmek lazım. Yeni oyuncularımız var. Konsantrasyonumuzu ve mücadelemizi her zaman yukarı çıkarmamız gerekiyor. Bizim tek çıkar yolumuz bu. Oyuncularımızın bu zamana kadar gösterdiği performanstan ben son derece memnunum daha fazlasını yapmaya çalışacağız diye konuştu.

SAHADA BERABER OYNAMAYI VE VAZGEÇMEMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ

Oyuncularına motto olarak sahada beraber oynamak ve vazgeçmemek olduğunu söylediğini ifade eden deneyimli teknik direktör, Oyunculardan sahada benim istediklerimi ve benim verdiğim görevleri yapmalarını istiyorum. Oyundaki hataların gayet normal olduğunu onlara anlatarak, hata yapamamak adına sorumluluktan kaçmalarını istemediğimi onlara söylüyorum. Bunlardan en önemli isteğim ise maç kazanma isteğinden asla ödün vermememiz gerektiğini oyuncularıma söylüyorum. Bundan sonrası için de beklentim, futbolda sonuçları bilemiyoruz. Sonuçları belirleyen bir sürü etken var. Motto olarak söyleyebileceğim şey sahada beraber oynamak, vazgeçememek. Biz bunu sürdüreceğiz. Bunu ortaya koyduğumuz zamanda sonuçlar bizi mutlu eder şeklinde konuştu.

SÜPER LİG'İ TAKİP ETTİĞİMİZDE İKİ REÇETE VAR

Süper Lig'de başarılı olmak için iki reçetenin olduğunu dile getiren Palut, Bunlardan birincisi, son derece kalburüstü oyuncuları toplayıp, oyuncuları kaliteleriyle onları motive ederek, sistem ve pozisyon bilgilerini saha içinde kullanmasıyla başarıya gitmektir. Bu büyük bütçeli takımların yapabileceği bir durumdur. İkinci kısım ise geldiğimiz zaman, elinizde var olan kadrodan en iyi verimi almanız gerekir. Oyuncuları beraber oynamalarını sağlayacak taktik disipline kavuşturmak. Onlara beraber savunma ve hücum görevlerini net bir şekilde iletmek. Oyuncuların konsantrasyonlarını sürekli yukarıda tutmaya çalışmaktır. Bizim için uygulanabilir reçete birinci değil tabii ki ikinci olandır. Biz bu noktada azimle çalışıyoruz ifadelerini kullandı. (DHA)