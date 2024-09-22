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İlhan Palut: 'Kaybetmeyi hak etmediğimiz bir oyunla mağlup olduk'

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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Samsunspor karşısında mağlup olduklarını ancak oyunlarının kaybetmeyi hak etmediğini belirtti. Son 3 maçta kötü giden performanslarına dikkat çeken Palut, takımın toparlanması gerektiğini vurguladı.

- İlhan Palut : "Kaybetmeyi hak etmediğimiz bir oyunla yine mağlup olduk"

RİZE - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Samsunspor karşısında hak etmedikleri bir oyunla mağlup olduklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor evinde karşılaştığı Samsunspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Paluti, "Son 3 maç kötü giden performansımız vardı. İyi skorlar almıyorduk, kötü skorlar alıyorduk. Bugün buradan hem iyi bir oyun, şık bir oyun hem de iyi bir sonuçla ayrılmayı, yıpranan öz güvenimizi tekrar toparlamak için bir fırsat olarak görüyorduk. Maça çıktığımız zaman, maçın içine girdiğimiz zaman topun arkasında oyunu kabul eden Samsunspor vardı. Kazandığı toplarla onların güçlü bir silahı, bunu denediler. Biz üçüncü bölgeye kadar çok rahat geldik. Dönem dönem içerideki sayısal sayımız yeterli değildi. Sayısal olarak yeterli çoğalmayı sağladığımız durumlarda da ya yeteri kadar agresif değildik ya da topu arkadaşlarımızla buluşturmakta yeteri kadar dahil olamadık" diye konuştu.

Toparlanmaları gerektiğini ve kötü başlangıca bir son vermek istediklerinin altını çizen Palut, "Aslında Kasımpaşa maçına benzer bir oyun, birçok giriş ama bunu tehlikeli atağa, net gol pozisyonuna çevirmekte zorlanan bir Rizespor takımı ve özellikle golden sonra iyice defansta kalabalıklaşan ve kontratak arayan bir rakip. Her ne kadar istediğimiz kadar iyi oynamasak da kaybetmeyi hak etmediğimiz bir oyunla yine mağlup olduk. Tabii yıpratıcı oluyor. Bir yerden tekrar ayağa kalkmalıyız. Skor almalıyız. Ne kadar ligin çok başındaysak da sadece 6 maç geçti ama olabilecek en kötü başlangıçlardan biri oldu. Bunu bir yerde sonlandırmalıyız. Bunun için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

İlhan Palut: 'Kaybetmeyi hak etmediğimiz bir oyunla mağlup olduk'
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN FEHMİ DEMİR - Spor

İlhan Palut Samsunspor Rizespor Politika Futbol Spor Rize

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