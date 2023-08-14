- İlhan Palut : "İnşallah bir sonraki maça daha hazır bir Rizespor izleteceğiz"

ADANA - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Adana Demirspor maçının ardından, "Burada bizi üzen, bu kadar uğraştan sonra puanı elimize geçirmişken yani çok kötü bir golle, iki gol de kötü baktığınız zaman. Ama ikinci golün dakikası ve oluş şekli daha da kötü, maçı kaybettik, üzgünüz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Y. Adana Demirspor ile karşılaşan Çaykur Rizespor, 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Maça baktığımız zaman zor bir karşılaşmaydı. Hem kağıt üzerinde hem de sahada zorluğunu bekliyorduk. Adana Demirspor'un oturmuş bir kadrosu var. Sezona nispeten erken başlamış, resmi maçlar oynamış. Bu konuda biraz daha yol almış, hem organize hem de bu sene için de yol almış bir takım. Bize döndüğümüz zaman evet bugün sahada Süper Lig'de ilk kez oynayan birçok oyuncu vardı" diye konuştu.

"Maçı kaybettik, üzgünüz"

Maçta oyuncuların başa baş oynadığını ifade eden Palut, "Dönem dönem tabii ki Adana Demirspor'un tehlikeli olduğu anlar oldu. Ama beklediğim karşılığı maçın bütün bölümünde olmasa da birçok periyotta takımım gösterdi. Son ana kadar puanı, puanları kovaladı. Burada bizi üzen, bu kadar uğraştan sonra puanı elimize geçirmişken yani çok kötü bir golle, iki gol de kötü. Baktığınız zaman ama ikinci golün dakikası ve oluş şekli daha da kötü. Maçı kaybettik, üzgünüz. Ama takımın gelişmeye ihtiyacı var. Bu gelişmeyi gösterirken de oynadığımız maçlardan daha iyi sonuçlar almaya ihtiyacımız var. Psikolojik olarak daha olumlu durabilmek için hemen hafta içi bunun çalışmalarını yapacağız. İnşallah bir sonraki maça daha hazır bir Rizespor izleteceğiz" sözlerine yer verdi.