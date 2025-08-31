İlhan Palut: 'Disiplinle Devam Eden Bir Takımım Vardı'

'Disiplinle devam eden bir takımım vardı'

Sacit GÖNCÜ / - ÇAYKUR Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Takımımdan iyi sinyaller aldım. Puan ve puanlar almalıyız. Tabloya baktığımız zaman erken bir şekilde canımız sıkılıyor. Ofansif olarak etkili olup puanları hanemize yazdırmamız lazım. Çalışacağız ve galibiyetlere başlamamız gerekiyor" dedi.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut açıklamalarda bulundu. Gelecek adına takımından iyi sinyaller aldığını ifade eden Palut, "Zor bir maç bizi bekliyordu. Galatasaray'ın moral, motivasyonu ve kaliteleri maç öncesi onların avantajlarıydı. Buraya gelirken iyi savunma ve karakterli oyunumuzla geldik. En çok dikkat ettiğimiz ve çekindiğimiz parametreler duran toplardı. Duran toptan 1-0 geriye düştük. Oyuncularım mücadele ettiler. İkinci yarıya iyi başlamadık. Attığımız gol bizim maça dönüş golümüzdü. İkinci golü bulamadık. Basit bir hatayla Galatasaray maçı 3-1 kazandı. Takımımdan iyi sinyaller aldım. Puan ve puanlar almalıyız. Tabloya baktığımız zaman erken bir şekilde canımız sıkılıyor. Ofansif olarak etkili olup puanları hanemize yazdırmamız lazım. Çalışacağız ve galibiyetlere başlamamız gerekiyor. Galatasaray iyi oynadı. Onları da kutluyorum" diye konuştu.

'DİSİPLİNLE DEVAM EDEN BİR TAKIMIM VARDI'

İlhan Palut, defansif anlamda daha çok ikili mücadele kazanmaları gerektiğini belirterek sözlerini şöyle noktaladı:

"Üst üste hücum eden Galatasaray karşısında maçı bitiremeyeceğimizi biliyorduk. Top bize geçtiği zaman karakterli bir oyun oynamamız gerektiğini oyuncularımızla konuştuk. Galatasaray'da çok güçlü oyuncular var. Genel anlamda disiplinle devam eden bir takımım vardı. Önde baskı yaptığımız anlarda savunma çizgimiz değişiyor. Mesafeyi biz değil Galatasaraylı oyuncuların pozisyonları belirliyordu. Sahada gördüğüm düzen benim istediğim düzendi. Daha fazla ikili mücadele kazanabilirdik. Defansif manada eksikliğimiz buydu."