İlhan Palut: 'Biz kazanan takım alışkanlığına tekrar geri dönmek istiyoruz'

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Medipol Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, "Başakşehir takımı topa bizden daha çok sahip oldu. Bu da bizim bugün için onları karşılamada uyguladığımız stratejinin bir sonucuydu. Çünkü bekleyip toplar kazanıp top onlardayken geçiş şansları kovaladık" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Medipol Başakşehir ile Konyaspor'un karşı karşıya geldiği mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "İki takımın da Avrupa maçlarından sonra oynadığı bir karşılaşmaydı. Başakşehir tur atladı, onları tekrar tebrik ediyorum. Biz yorgunluğun üstüne bir de aldığımız kötü sonucun moral bozukluğunu üzerimizden atmaya çalışarak maça çıktık. Evet maça baktığımız zaman her ne kadar tarafsız sahada oynamışsak da aslında bir iç saha karşılaşmasıydı bu. Ben istatistiklere de baktım. Rakip ceza sahasında topla buluşma, şut sayıları vesaire benzerlik gösteren bir müsabaka oldu. Sadece Başakşehir takımı topa bizden daha çok sahip oldu. Bu da bizim bugün için onları karşılamada uyguladığımız stratejinin bir sonucuydu. Çünkü bekleyip toplar kazanıp top onlardayken geçiş şansları kovaladık. Top bizdeyken zaten oyunumuzu oynamaya çalıştık. Dönem dönem biz karşılık verdik. Pozisyonlara da baktığınız zaman zaten doğal sonuç olarak görünen bir karşılaşmaydı. Ligde iki maç oynadık Avrupa Kupası'nı artık bir tarafa bırakmamız lazım. İkisinde de gol atamadık, gol yemedik ve kazanamadık. Biz kazanan takım alışkanlığına tekrar geri dönmek istiyoruz. Benim kendi hissiyatım, bugün oyuncularım çok iyi mücadele etti. Ama daha iyi olmalıyız, daha çok atak yapmalıyız ve daha çok kazanmak için oynamalıyız" ifadelerini kullandı.

"Ben kesinlikle takımın iskelet kadrosunu kurmaya çalışacağım"

Oyuncuların performansı ve gelecek süreçteki kadro yapılanması hakkında da bilgiler veren Palut, "Ben kesinlikle takımın iskelet kadrosunu kurmaya çalışacağım. Ama burada oyuncuların cevabı çok önemli. Bazı oyuncular ısrarla 'hayır ben 11'de oynamak istemiyorum' derse, benim de yapacak bir şeyim kalmaz. Yeni arayışlara yönelmek zorunda kalırım. Ama hiçbir oyuncuma güvenimi kaybetmiş değilim. Şu anda yoğun maç temposunun getirmiş olduğu tam istenilmeyen performanslar alıyorum. Rahat fikstüre geçtiğimiz zaman bu sürerse, kötüde de istikrar doğru bir şey değil. Geçen sene iyi bir istikrar vardı ama işler istediğim gibi gitmezse bazı oyuncuların performansları anlamında tabii ki değişikliklere gideceğim. Bu aba altından sopa göstermek değil. Bu futbolun doğası. Çünkü bekleyen oyuncular şunu görecek; ya adam iyi oynamıyor, 'o zaman ben neden buradayım. Bana niye şans gelmiyor.' Bu yarışı da canlı tutmam lazım. İnşallah herkes beklenen performansını gösterir" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR