İlhan Palut: Avrupa'da ses getirecek bir takım olgusunu yaratmanın mücadelesini vereceğiz - Haberler

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Takımımla beraber Avrupa kupalarında inşallah Türk futbolunu en iyi şekilde temsil edip, bunu olumsuzluğu kırmak istiyoruz. Anadolu takımı olarak ligde iyi sonuçlar alıp Avrupa'da Avrupa takımlarıyla başa baş mücadele edip, ses getirecek bir takım olgusunu yaratmanın mücadelesini vereceğiz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'de 68 puanla 3'üncü sırada yer alan İttifak Holding Konyaspor, ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil edecek. Yeşil-beyazlı ekibe bu başarıyı yaşatan teknik direktör İlhan Palut, Sporlig dergisine açıklamalarda bulundu. Konyaspor'un şampiyonluk yarışından gelecek planlarına dair bir çok konuda önemli değerlendirmelerde bulunan İlhan Palut, "Şimdi 2 sene öncesine gitmek lazım. 2 sene önce Konyaspor; Başakşehir ve Trabzonspor galibiyetleriyle son anda ligde kalmayı başarmıştı. Her ne kadar küme düşme kaldırılmış olsa da. Geçen sezon Konyaspor'a geldim. Göreve geldiğim sene küme düşme hattına çok yakın bir takım devraldık. Bu sezon başında oyuncularımla yaptığım toplantıda onlara; 2 yıldır Konyaspor'un sıralama olarak verdiği mücadelenin ne camiaya, ne onların kariyerlerine, ne de bizim antrenörlük hedeflerimize hiç bir şekilde uymadığını söyledim. Bu sezon başı Erzurum kampının ilk toplantısında oyuncularımızla yaptığımız konuşmada; 'biz bu sene ligde fark yaratan takımı olmalıyız' dedim. Şöyle ki her sene doğal olarak 4 büyük şampiyon adayının arasına sürpriz olarak bir takım girerdi. İşte biz bu sene bu farkı yaratan takım olalım ve üst sıraları hedefleyelim dedik ve oyuncularım da buna destek verdi. Takım olarak sadece destek vermek yetmiyor, bu hedefe inanmak ve bunun uğrunda çok çalışmak gerekiyordu. Sezon boyunca biz bunu gerçekleştirebildik. Dönem dönem düşüşler ve istemediğimiz sonuçlar da oldu ama bizim için 38 hafta çok uzun bir maraton oldu. Tabii takımda ayrılanlar oldu bunun yanı sıra üzücü olaylar da yaşadık. Takımımın 38 hafta gösterdiği mücadeleyle ligi 3'üncü sırada bitirdik. Bu sezon başı hedefimiz sıralama değil de fark yaratmaktı, onu da başardığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Spor