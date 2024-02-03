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İlhan Palut: Aldığımız 1 puan da, kaybettiğimiz 2 puan da çok önemliydi

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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, oynadıkları Konyaspor maçının ardından, 'Aldığımız 1 puan da, kaybettiğimiz 2 puan da çok önemliydi' dedi.

- İlhan Palut : "Aldığımız 1 puan da, kaybettiğimiz 2 puan da çok önemliydi"

RİZE - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, oynadıkları Konyaspor maçının ardından, "Aldığımız 1 puan da, kaybettiğimiz 2 puan da çok önemliydi" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Konyaspor ile 0-0'lık skorla berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut açıklamalarda bulundu. Palut, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Maça baktığımız zaman berabere kaldık. Maçın içine girdiğimiz zaman hem ilk yarıda hem de ikinci yarıda yeteri kadar hücum girişimimiz vardı. Gol bulabilirdik. Özellikle ilk yarı rakibi karşılarken adam paylaşmakta açıkçası biz zorlandık. İlk yarı hücum performansımız varken defansif anlamda iyi değildik. 2. yarının başı uzunca bir süre oyunu domine ettik. Baskı kurduk ama bunu bir şekilde sonuçlandıramadık. İkinci yarının sonlarına doğru Konyaspor'da gelmeye başladı. Pozisyonlarda buldular. Sonuç olarak iki takımda gol atamadı. Maç berabere bitti. Maçta şöyle bir hissiyattaydık. Eğer biraz daha tempo yapsak bu maçı kazanabiliriz. Bir yandan da savunma yönünden hiçbir şekilde güvende hissetmedik. Konyaspor'da gol atabilir hissiyle maçı takip etti. Maçın özeti bizim için çok net. Fazla fırsat fazla geçiş şansı tanıdık. İç sahada kazanmak istiyorduk. Tabi ki puan çok önemli. Aldığımız 1 puan da, kaybettiğimiz 2 puan da çok önemliydi. Hızla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Oyuncularım ellerinden gelen her şeyi yaptılar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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