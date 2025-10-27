Haberler

İlhan Palut: '1 Puan Kötü Bir Sonuç Değil'

Güncelleme:
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmayı değerlendirerek, aldıkları 1 puanın gösterdikleri mücadeleye göre kötü olmadığını söyledi. Ayrıca hakemler hakkında yorumda bulundu.

SAMSUN (İHA) – Çaykur Rize spor Teknik Direktörü İlhan Palut, Samsun spor karşısında oynadıkları oyun karşısında aldıkları 1 puanın kötü bir sonuç olmadığını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rize spor, deplasmanda karşılaştığı Samsun spor ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Çaykur Rize spor Teknik Direktörü İlhan Palut, basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Mücadele gücü yüksek bir maçı geride bıraktıklarını ifade eden Palut, "Zor bir karşılaşmaydı. Samsun spor formda ve rüzgarı arkasına alan özgüvenli bir takım görünümündeler. Avrupa'da da çok güzel oynuyorlar. Rakip korner kullanana kadar maça istediğimiz gibi başladık. Bir anda kontradan pozisyon verdik ve ilk 20 dakika ablukadan çıkamadık. Pozisyonlar da verdik. Orayı 1-0 geçemeyebilirdik, daha fazla gol yiyebilirdik. 20. dakikadan sonra oyun dengelendi. İkinci yarıya panikle çıkmayacak dakikada golü de bulduk. 2. yarı alanlar çabuk geçildi, hatlar kırıldı. Son pas tercihleri ve bitiricilik sorunları yaşandı. Son 10 dakikada Samsun spor tempoyu arttırdı. Çok sayıda duran top elde ettiler. Oyuncularım defansif olarak iyi savaştı. Oyuncuların mücadele ve konsantrasyonundan memnunum. Top bizdeyken daha efektif bir Rize spor bekliyordum. Rakibe daha çok sorun çıkartmalıydık. Buradan alınan 1 puan, gösterdiğimiz mücadeleye göre kötü bir sonuç değil. Samsun spor iyi oynadı. Avrupa maceralarında onlara başarılar dilerim" dedi.

"Masum olmayan hakemler varsa cezasını sonuna kadar çeksinler"

Hakemlerin bahis skandalında adının geçmesi üzerine ise, Palut şunları söyledi:

"Maç günleri telefonum kapalı oluyor, bunu ekibimizden duydum. Şu anda tam anlamıyla hakim değilim. Onun için yani şu anda ne söylersem hakim olmadan konuşmuş olacağım. İnşallah Türk futbolu bu olaydan yara almadan kurtulur. İnşallah insanlar masumdur ve tabii ki masum olmayan da varsa cezasını da sonuna kadar çeksinler. Futbolumuzu hakkaniyetli bir noktaya getirecek, sonuçların sahada belirleneceği bir ortamı futbolumuza sağlayacak her türlü girişimi, her türlü operasyonu hem kulüp olarak hem de ben bir spor adamı olarak kendim sonuna kadar destekçisiyim. Hep beraber görelim bakalım neler olacak." - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
