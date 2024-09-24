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İlhami Kılınçkaya, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkan Adaylığını Açıkladı

İlhami Kılınçkaya, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkan Adaylığını Açıkladı
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İlhami Kılınçkaya, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu başkan adaylığını duyurarak, sporun gelişimi için mücadele edeceğini belirtti. Kılınçkaya, yetiştirdiği sporcuların uluslararası turnuvalarda kazandığı 720 madalya ile gurur duyduğunu ifade etti ve masa tenisini daha üst seviyelere taşımayı hedeflediğini söyledi.

İlhami Kılınçkaya, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu başkan adaylığını açıkladı. Kılınçkaya, "Topyekün bir başarı silsilesini sporumuza kazandırmanın mücadelesini vereceğiz" dedi.

İlhami Kılınçkaya, 7 Kasım 2024 yılında Altındağ ilçesinde bulunan Abdullah Öztürk Spor Salonu'nda düzenlenen basın toplantısı ile Türkiye Masa Tenisi Federasyonu başkan adaylığını açıkladı. 'Masa başına değil, tarihe iz bırak' sloganıyla adaylığını açıklayan Yalçınkaya, milli takım için yetiştirdiği gençleri dünya şampiyonu yapmak için uğraşacağını vurguladı.

Yetiştirdiği sporcular 720 madalya kazandı

1978 yılında Masa Tenisi hayatına başladığını ifade eden Kılınçkaya, "1978 yılında Masa Tenisi hayatına başladım. Yaklaşık 45 yıllık masa tenisi tecrübesine sahip bir kardeşiniz olarak, Ay-yıldızlı bayrağımızı, uluslararası organizasyonlarda hem milli sporcu hem de antrenör olarak yıllarca büyük bir gururla temsil etme şerefine nail oldum. 2015-2022 yılları arasında Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nda Başkan Vekilliği görevinde bulundum. Antrenörlük kariyerim boyunca Türk sporunda marka olmuş Milli sporcularımızı yetiştirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşadım. Yetiştirdiğim milli sporcularımızın uluslararası turnuvalarla birlikte Avrupa, Dünya ve Paralimpik Oyunları'nda bugüne kadar toplam 720 madalya kazanması spor hayatımın en büyük ve en anlamlı özeti oldu" diye konuştu.

"Hedefim, masa tenisi sporunu ülkemizde daha da yukarıya taşımak"

Başkanlık adaylığında en büyük hedefinin masa tenisini daha yukarıya taşımak olduğunu dile getiren Yalçınkaya, "Başkan adaylığım süresince en büyük hedefim, masa tenisi sporunu ülkemizde daha da yukarıya taşımak, altyapıdan yetişen genç yetenekleri dünya çapında birer şampiyon haline getirmek ve Türk masa tenisini global arenada saygın bir konuma getirmektir" ifadelerini kullandı.

"Topyekün bir başarı silsilesini sporumuza kazandırmanın mücadelesini vereceğiz"

Türk sporunun en başarılı branşlarından olan para masa tenisinde bugüne kadar yaptıklarımız ortadadır. Yetiştirdiğim milli sporcularımızın ay-yıldızlı bayrağımızı yıllar boyunca en üst seviyede temsil ettiği ve madalyalarla Türk spor tarihine geçtiği bu büyük serüveni şimdi masa tenisi federasyonu çatısı altında 81 ile yayarak topyekün bir başarı silsilesini sporumuza kazandırmanın mücadelesini vereceğiz" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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