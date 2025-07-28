Ilgın Meryem Metin Avrupa Para Gençlik Oyunları'nda İki Altın Madalya Kazandı

Antalyaspor'un paralimpik sporcusu Ilgın Meryem Metin'in, Avrupa Para Gençlik Oyunları'nda iki altın madalya kazandığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 21-27 Temmuz tarihlerinde Türkiye'de ilk kez İstanbul'daki Cebeci Spor Kompleksi'nde düzenlenen oyunlara, 33 ülkeden 700'ü aşkın sporcu ile antrenörün katıldığı belirtildi.

T38 kategorisinde yarışan 18 yaşındaki Ilgın Meryem Metin'in, 100 metre koşu ve uzun atlama dallarında birinci olarak ay-yıldızlı ekibin kazandığı beş altın madalyadan ikisini elde ettiği kaydedildi.