ILCA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Norveç'te Son Buldu

Norveç'te düzenlenen milli yelkencilerin de mücadele ettiği ILCA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası sona erdi. Türkiye Yelken Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 149 sporcu yarıştı ve Türk sporcular başarılı bir performans sergiledi.