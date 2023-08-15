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ILCA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Norveç'te Son Buldu

Spor Haberleri

Norveç'te düzenlenen milli yelkencilerin de mücadele ettiği ILCA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası sona erdi. Türkiye Yelken Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 149 sporcu yarıştı ve Türk sporcular başarılı bir performans sergiledi.

Norveç'te düzenlenen milli yelkencilerin de mücadele ettiği ILCA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2 Ağustos'ta Norveç'in Stavanger bölgesinde başlayan organizasyonda 149 sporcu yarıştı.

Şampiyonayı ILCA 7 kategorisinde Umut Eyriparmak (Galatasaray) 16. sırada, Meriç Erdağlı (Tekirdağ Yelken İhtisas) 33. sırada, Sinan Mumcu (Fenerbahçe) 68. sırada ve Alp Hoşgör (Büyükliman Yelken ve Rüzgar Sörfü) 118. sırada bitirdi.

Organizasyonda ILCA 6 kategorisinde ise Okyanus Arıkan (ARM Urla Yelken) 20. sırada, Ece Tüzün (Fenerbahçe) 43. sırada ve Zülal Alev Erkan (Tekirdağ Yelken İhtisas) 45. sırada yer aldı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor

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