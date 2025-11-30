İlbank, Bahçelievler Belediyespor'u 3-1 Mağlup Etti
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında İlbank, Bahçelievler Belediyespor'u deplasmanda 3-1'lik skorla mağlup etti. Maçta setler 26-24, 23-25, 19-25 ve 21-25 şeklinde sonuçlandı.
Salon: Hasan Doğan
Hakemler: Ebru Kaya, Sadettin Kıral
Bahçelievler Belediyespor: Eylül Durgun, Ergül Avcı, Nikolova, Fulden Ural, Eda Say, Merve Tanıl (Dilara Yeşil, Sema Nur Özbilge Doluca, Pelin Özkılıçcı, Selin Çalışkan, Fatma Nur Yılmaz)
İlbank: Hilal Kocakara, Bricio, Begüm Hepkaptan, Klimets, Gorecka, Damla Nur Dündar (Sinem Arıncı, Ece Morova, Berin Yeşilırmak, Ezgi Akyıldız, Kocic, Merve Tanyel, Aysun Aygör)
Setler: 26-24, 23-25, 19-25, 21-25
Süre: 120 dakika (32, 31, 26, 31)
Kaynak: AA / Ragıp Tekin - Spor