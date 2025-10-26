İlbank, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 Yenerek İlk Galibiyetini Aldı
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında İlbank, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini elde etti. Maç setleri 25-20, 20-25, 30-28, 25-18 sonuçlarıyla tamamlandı.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Burhan İlhan, Yıldıray Turan
İlbank: Bricio, Begüm Hepkaptan, Klimets, Gorecka, Elif Su Yavuz, Ece Morova (Sinem Arıncı, Beren Yeşilırmak, Hilal Kocakara, Damla Nur Dündar, Aysun Aygör, Ezgi Akyıldız)
Aydın Büyükşehir Belediyespor : Gizem Mısra Aşçı, Grajber, Seher Aksoy, Rasinska, Fatma Şekerci, Beliz Başkır (Gizem Çerağ Düzeltir, İlarya Zararsız, Kobzar, Mijatovic, Selen Köse, Bilge Paşa, Nisan Barut)
Setler: 25-20, 20-25, 30-28, 25-18
Süre: 126 dakika (28, 31, 39, 28)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında İlbank, konuk ettiği Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.
Bu sonuçla İlbank, ligde ilk galibiyetini aldı. Aydın Büyükşehir Belediyespor ise 3. mağlubiyetini yaşadı.