İlayda Uçak, Kuzeyboru'da

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, VakıfBank forması giyen 20 yaşındaki İlayda Uçak ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sultanlar Ligi'nde sezonun tamamlanmasının ardından Kuzeyboru, yeni sezon için çalışmalara başladı. Kuzeyboru, 1.88 boyundaki orta oyuncu İlayda Uçak ile 1 yıllığına anlaştı. Uçak, kariyerinde VakıfBank, Yeşilyurt ve PTT formaları giyerken, U20 Avrupa şampiyonluğu ve Challenge Cup şampiyonluğu elde etti.