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İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda madalyayı garantiledi

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atıcılık milli sporcuları İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç, 10m Havalı Tabanca Karma Takım elemelerinde ilk 2'ye kalarak madalyayı garantilediler.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atıcılık milli sporcuları İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç, 10m Havalı Tabanca Karma Takım elemelerinde ilk 2'ye kalarak madalyayı garantilediler.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleştirilen elemelerde İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç, topladıkları 582 puanla finale kaldı. Türkiye'nin olimpiyat tarihinde ilk madalyasını garantileyen Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, altın madalya için yarın TSİ 10.45'te Sırbistan ile karşılaşacak.

Aynı kategoride mücadele eden İsmail Keleş ve Şimal Yılmaz ise 569 puanla olimpiyat 15.'si oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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