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İlaçlama aracı şampiyonluk kutlaması yapan taraftarların arasına daldı

İlaçlama aracı şampiyonluk kutlaması yapan taraftarların arasına daldı

Spor Haberleri

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir belediye personelinin, sinek ilaçlama aracıyla şampiyonluk kutlaması yapan Galatasaray taraftarlarının arasına girmesi taraftarların tepkisine nede oldu.

İlaçlama aracı şampiyonluk kutlaması yapan taraftarların arasına daldı

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir belediye personelinin, sinek ilaçlama aracıyla şampiyonluk kutlaması yapan Galatasaray taraftarlarının arasına girmesi taraftarların tepkisine nede oldu.

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 yenerek, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu garantiledi. Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte tüm Türkiye'de olduğu gibi deprem bölgesi Hatay'ın Samandağ ilçesinde de, sarı-kırmızılı taraftarlar sokağa döküldü.

Galatasaray'ın 23'üncü şampiyonluğu ilçenin farklı noktalarında uzun süren kutlamalara neden olurken Samandağ ilçesinde ilginç bir olay yaşandı.

Samandağ Belediyesine ait bir haşere ile mücadele için kullanılan ilaçlama aracı etrafa ilaç püskürterek taraftarlar arasına girdi. Taraftarlar sürücüye tepki gösterdi. Bazı taraftarlar tepkisini aracı yumruklayarak gösterdi. Bölgede bulunan polis ekiplerinin devreye girmeyesinle araç kutlama yapılan alandan uzaklaştırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Samandağ Hatay Spor Haberler

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