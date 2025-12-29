Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Türkiye Basketbol Ligi 17. hafta kapanış mücadelesinde iLab Basketbol, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'u 89-79 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 17. haftanın son maçında iLab Basketbol, deplasmanda Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'u 89-79 yendi.
Haftanın kapanış mücadelesinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor ile iLab Basketbol, Kocaeli Atatürk Spor Salonu'nda karşılaştı.
Müsabakanın ilk yarısını 60-44 önde tamamlayan iLab Basketbol, üstünlüğünü ikinci yarıda da sürdürdü ve salondan 89-79 galip ayrıldı.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor