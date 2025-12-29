Haberler

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Basketbol Ligi 17. hafta kapanış mücadelesinde iLab Basketbol, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'u 89-79 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 17. haftanın son maçında iLab Basketbol, deplasmanda Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'u 89-79 yendi.

Haftanın kapanış mücadelesinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor ile iLab Basketbol, Kocaeli Atatürk Spor Salonu'nda karşılaştı.

Müsabakanın ilk yarısını 60-44 önde tamamlayan iLab Basketbol, üstünlüğünü ikinci yarıda da sürdürdü ve salondan 89-79 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Erden Timur tutuklandı

Erden Timur için karar çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2026 FIFA Dünya Kupası biletlerine rekor talep

Bu organizasyonu canlı izlemek için 150 milyon kişi başvuru yaptı
Ambulansın karla imtihanı! O anlar kameralarda

Kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu! Ambulansın zor anları kameralarda
Galatasaray'ın Lookman transferindeki güvencesi Victor Osimhen

Dünyaca ünlü yıldızı Galatasaray'a ikna ediyor
Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı

Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı
2026 FIFA Dünya Kupası biletlerine rekor talep

Bu organizasyonu canlı izlemek için 150 milyon kişi başvuru yaptı
Galatasaray yönetimi tespit etti! Artık kulübün kapısından içeriye adım atamayacaklar

Yönetim tespit etti! Artık kulübün kapısından içeriye giremeyecekler
Trump İran'ı açık açık tehdit etti: Buna devam ederlerse yeniden saldırırız

Trump açık açık tehdit etti: Buna devam ederlerse yeniden saldırırız