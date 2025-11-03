İl Özel İdarespor, Bozkurt'ta Galip Geldi
Bozkurt ilçesinde düzenlenen 14 Yaş Altı futbol müsabakasında İl Özel İdarespor, 1954 Bozkurt Sporu 3-2 mağlup ederek galip geldi. Maçın ilk yarısı 3-1 İl Özel İdarespor'un üstünlüğüyle tamamlandı.
Karşılaşmaya sporseverler yoğun ilgi gösterdi.
Kaynak: AA / Halil Demir - Spor