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İKOD Üyeleri Cumhuriyet'in 100. Yılı Kutlamalarında Konvoy Oluşturdu

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD) üyeleri, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında 100 araçla konvoy oluşturdu. Türk bayraklarıyla süslenen 100 klasik araç, Göztepe 60. Yıl Parkı'ndan hareket etti. Bir grup motosikletlinin de katıldığı konvoy, Bağdat Caddesi'nden geçerek Kadıköy istikametine doğru ilerledi. Cadde boyunca vatandaşların da ilgi gösterdiği konvoy, Kızıltoprak'ta sona erdi.