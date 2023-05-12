İKMYO kızları basketbolda Türkiye 3'üncüsü

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen "ÜNİLİG Finaller-Ankara" Basketbol Süper Lige Yükselme Müsabakaları son buldu. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İKMYO) Kadın Basketbol Takımı, finallerde Türkiye 3'üncüsü olma başarısını gösterdi.

Gazi Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen "ÜNİLİG Finaller-Ankara" Basketbol Süper Lige Yükselme Müsabakaları 3'üncüsü İKMYO oldu. 16 üniversite takımının katıldığı şampiyonada gösterilen başarı sonrası Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Derman Küçüktaltan yaptığı açıklamada, "Kadın basketbol takımımızı elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik ediyorum. Önümüzdeki yıl umuyorum ki süper ligde biz de yerimizi alacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL