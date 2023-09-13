İKM Başkanı Murat Öztürk, Kocaelispor'a ödeme yapmadığı iddialarını yanıtladı

İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği (İKM) Başkanı Murat Öztürk, Kocaelispor'u ağırladığı yemek organizasyonunun 23 bin TL'lik ücretini ödemediği iddialarına açıklık getirdi. Öztürk, restoran sahibiyle ortalama 15 bin TL'ye, anlaştıklarını fakat işetmenin 23 bin TL'lik ücret talep ettiğini, ödenmemesi halinde konuyu basına taşımakla tehdit edildiğini belirtti. Öztürk, 23 bin TL'yi Kocaelispor hesabına yatırdığını kaydetti.

İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği (İKM) Başkanı Murat Öztürk, 9 Eylül Cumartesi günü Kapanönü Sokak'ta bulunan bir restoranda, Kocaelispor'u ağırladı. Organizasyona; Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, futbolcular ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. Yemek sonrası Başkan Murat Öztürk'ün 23 bin TL'lik ücreti ödemediği ileri sürüldü. Öte yandan Kocaelispor Başkanı Engin Koyun'un talimatıyla hesabın ödediği kaydedildi. Başkan Murat Öztürk, hesabın ödenmediği iddialarına yönelik basın açıklaması yaptı.

"Parayı ödedin ödedin, ödemezsen seni basına vereceğim diyerek beni tehdit etti"

Olayın aslında görüldüğü gibi olmadığını söyleyen İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği (İKM) Başkanı Murat Öztürk, "Değerli başkanımızla hafta içerisinde görüştük Kocaelispor'a yemek vereceğimizi söyledik, kendisi bunu yönetim kurulu ile paylaştığını ve çok mutlu olacağını söylemişti. Biz de yönetim kurulu üyesi arkadaşım Recep Sertçetin ile Kapanönü Çarşısı'na gittik. Çarşının en eski esnaflarından biri olan Osman Kuyu'ya gittik, çünkü bizim gördüğümüz bu, oranın büyüğü kimse ona sormakla mükellefiz. 'Kocaelispor'a yemek vereceğiz, bu yemeği kimde verelim' dedik. Osman Kuyu ve oğlu da bu olaya şahittir. Ben Barkın beyi tanımam, onu çağırdı ve 'Murat başkan çok değerli ve iyi bir insandır, Kocaelispor'a yemek verecektir biz de seni tavsiye ettik, bununla ilgili anlaşalım' dedi. Bu konuyla ilgili oturduk ve ne yapmamız gerektiğini sorduk. 'Kaç kişi' dedi, ben de 'Bu 40'da olabilir 60'da olabilir kaç kişi gelecek bilemiyorum' dedim. Bunları söylerken utanç duyuyorum fakat olay buraya geldiyse kendi hakkımızı savunmak zorundayız. Osman abi de, 'Sana 15 bin TL verilecek ister 50 kişi gelsin ister 80, ondan sonrası bize ait, siz karışmayacaksınız' dedi. Cumartesi günü geldi, Kocaelispor orada ağırlandı. Arkadaşım, Sertaç bey geldi ve '50 kişiye verdik devam edelim mi?' diye sorulduğunu söyledi. Şöyle bir baktım daha sen Kocaelispor futbolcularına vermemişsin, 'Uzamasın dağıt' dedim. Pazar günü arkadaşımızın dükkanı kapalıydı, pazartesi günü beni aradı, 'Abi gelen sayı 100 kişi, 100 kişiye 23 bin TL fiyat çıkardım' dedi. Ben de 'Barkın seninle konuşmamız 15 bin TL sen nasıl çıkardın' dedim. 'Abi olur mu ben 750 TL çay parası verdim' dedi. Bizim konuşmamızın böyle olmadığını söyledim, Osman abinin bu kadar fiyat olacağını söylediğini hatırlattım. Bu arada da bizim paramız hazırdı. 'Abi bilmiyorum, bu parayı ödedin ödedin, ödemezsen seni basına vereceğim' diyerek beni tehdit etti. Ben de telefonda 'Sen kimsin beni tehdit ediyorsun' dedim. Cumartesi yemek yemişiz, pazar kapalı, pazartesi benim hesabımı söylüyor, salı beni gazeteye veriyor" diye konuştu.

"23 bin TL parayı Kocaelispor'un hesabına attık"

Kocaelispor'un bu olaya karışmasından dolayı üzgün olduğunun altını çizen Başkan Murat Öztürk, "Engin Koyun Başkanımız parayı ödediğini söyledi. Biz bugün itibariyle yönetim kurulumuz olarak 23 bin TL parayı Kocaelispor'un hesabına attık. Kocaelispor bizim için çok değerlidir, biz 23 bin TL ödeyemeyecek bir dernek değiliz. Kocaeli'nin marka değeri olan Kocaelispor'un böyle bir para mevzusuna dahil edilmesine üzüldük. İki esnafın arasındaki saçma sapan işlerle, Kocaelispor'un olayın içine itilmesi bizi gerçekten üzdü. Kocaelispor camiasından böyle bir olay yaşattığımız için özür dilerim. Özellikle, Engin Koyun kusura bakmasın hakkını helal etsin. Kocaelispor'un hesabına parası yatırılmıştır, helali hoş olsun. Bizi çok üzdü, esnaf arkadaşımızı kınıyorum. Bize verilen sözü ve hizmetin hiçbirini yerine getirmemiştir. Osman abiyle de yerel bir gazeteci arkadaş yanımdayken konuştum, şahittir. 'Osman abi biz 15'e anlaştık, gerisi Kocaelispor'a helali hoş olsun dedik, sonra ne oldu dedim' Terbiyesizlik yaptığını söyledi" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ