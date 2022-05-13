İklim değişikliğine dikkati çekmek için yelken açan denizciler, Mersin'e ulaştı

İklim değişikliğine dikkati çekmek için yelkenliyle Artvin'in Hopa ilçesinden denize açılan yelkenciler, Mersin'in Yenişehir ilçesine ulaştı.

Hatay'a gitmek amacıyla "Gelecek için yelken açıyoruz" sloganıyla 22 Nisan'da yola çıkan Murat Tan ve arkadaşları için Mersin Marina Yat Limanı'nda karşılama etkinliği düzenlendi.

Küresel ısınmayla yaşanan iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan yelkenciler, limana yanaştıktan sonra Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve diğer ilgililerle tarafından karşılandı.

Özyiğit, Hopa'dan başlayan yolculuklarında, Karadeniz'in "hırçın" sularını geçerek Mersin'e ulaşan yelkenlileri tebrik etti.

Yelkenlilerin gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için farkındalık oluşturduğunu belirten Özyiğit, gösterilen gayreti takdir ettiğini aktardı.

Geçen sene Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları Muğla Etabı'nda genel klasman birincisi olduğu "Good Day Sunshine" isimli tekne ile yolculuk yapan eğitmen Murat Tan da doğayı korumak için yola çıktıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Plastik atıkları, karbon ayak izleri ve sera gazı salınımlarını azaltıp en aza indirgemek istiyoruz. Artık dönüşümlü ürünler kullanmak gerekiyor. 22 Nisan'da yola çıktığımızda çok ufak bir kalabalık içerisindeydik. Halkımız sayesinde çok güzel bir farkındalık yarattık. Gün geçtikçe devam ederek, büyüyerek, doğamızı kurtarmayı amaçlıyoruz. Çocuklarımız ve torunlarımız için temiz bir dünya bırakmalıyız. Hepimiz elimizden geleni yapmalıyız."

Yelkenlilerin, yarın Hatay'daki varış noktasına ulaşması öngörülüyor.