İkizler ve kardeşleri aynı takımda hentbol oynuyor

Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından Amasya'da düzenlenen Mini Mini Hentbol Türkiye Şampiyonası'na katılan 10 yaşındaki ikizler Ayça Su ve Tuğçe Naz ile 7 yaşındaki kardeşleri Aslı Gönenç, aynı takımda oynuyor. Şampiyonaya katılan takımlardan Adana Kenan Çetinel İlkokulu Hentbol Takımı'nda ise üç küçük kız kardeş, takımlarının başarısı için omuz omuza mücadele veriyor. İkizler Ayça Su ve Tuğçe Naz ile kardeşleri Aslı Gönenç, gelecekte adlarından söz edilen sporcular olmak istiyor. Küçük sporcuları müsabakada anneleri de yalnız bırakmıyor.

Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından Amasya'da düzenlenen Mini Mini Hentbol Türkiye Şampiyonası'na katılan 10 yaşındaki ikizler Ayça Su ve Tuğçe Naz ile 7 yaşındaki kardeşleri Aslı Gönenç, aynı takımda oynuyor.

Mini Mini Hentbol Türkiye Şampiyonası, Amasya Spor Salonu'nda farklı illerden 15 takımın katılımıyla devam ediyor.

Şampiyonaya katılan takımlardan Adana Kenan Çetinel İlkokulu Hentbol Takımı'nda ise üç küçük kız kardeş, takımlarının başarısı için omuz omuza mücadele veriyor.

İkizler Ayça Su ve Tuğçe Naz ile kardeşleri Aslı Gönenç, gelecekte adlarından söz edilen sporcular olmak istiyor.

Küçük sporcuları müsabakada anneleri de yalnız bırakmıyor.

Anne Neslihan Gönenç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç çocuğu olduğunu, Adana'da yaşadıklarını, kızlarını küçük yaşta spora yönlendirdiklerini söyledi.

Spora ilgisi olan kızlarının hentbolda başarılı olduğunu belirten Gönenç, "Üç kızım var. Onların gelecekte de başarılı olmalarını istiyoruz. Ayça özellikle ileride milli takımda olmayı çok istiyor. İnşallah kızlarımın başarılı bir şekilde ülkemizi temsil etmelerini istiyorum." diye konuştu.

Yedi yaşındaki Aslı Gönenç de "Üç kız kardeş aynı takımda oynuyoruz. Şampiyon olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.