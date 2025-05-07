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İkiz Kardeşlerin Voleyboldaki Ortak Hayali

İkiz Kardeşlerin Voleyboldaki Ortak Hayali
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Tekirdağ'da Süleymanpaşa Spor Kulübü'nde voleybol antrenmanlarına katılan ikiz kardeşler Ada ve Naz Işık, aynı hayal için ter döküyor. Her ikisi de ülkemizi temsil etme arzusuyla spor hayatlarına devam ederken, birlikte mücadele etmenin verdiği güçle antrenmanlarına katılıyorlar.

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Aynı sahada aynı hayal için ter döken ikizler

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da Süleymanpaşa Spor Kulübü'nün genç voleybolcuları arasında yer alan ikiz kardeşler Ada ve Naz Işık, aynı sahada ter döküyor, aynı hayalle yan yana yürüyor.

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Spor Kulübü Sporcuları, Ebru Nayim Fen Lisesi'nde voleybol antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Kısıtlı olanaklara rağmen sahaya çıkan gençler, tutkularıyla ve inançlarıyla fark oluşturmaya çalışıyor. Takımın en dikkat çekici yönü ise, birlikte mücadele eden ve aynı hedefe kilitlenen ikiz sporcular Ada ve Naz Işık.

"Ülkemizi temsil edecek sporcular yetiştiriyoruz"

Beden Eğitimi Öğretmeni ve Voleybol Antrenörü Ali İhsan Gök, yaptığı açıklamada, "15 yıldır voleybol antrenörlüğü yapıyorum. Süleymanpaşa Spor Kulübü olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Öğrencilerimiz derslerine rağmen büyük bir özveriyle antrenmanlara geliyor. Amacımız, sporcularımızı üst liglerde ve milli takımda görmek" ifadelerini kullandı.

İkiz kardeşler: Hayallerimiz ortak, yolumuz birlikte

Ada Işık yaptığı açıklamada, "Kardeşim Naz ile 7 yıldır voleybol oynuyoruz. Özellikle kardeşim ile birlikte bu sporu yaptığımız için çok mutluyum. En büyük hayalimiz, milli formayı giyip ülkemizi temsil etmek" dedi.

Naz Işık ise, "Kardeşimle bu sporu yapmak öncelikle çok güzel bir duygu. Ben bu spora farklı bir sporla başladım özellikle ilk başta jimnastik yapıyordum. Yani voleybol sosyal ilişkileri gerçekten çok fazla güçlendiriyor. Bu sporu kardeşimle birlikte ilerletmek istiyoruz. Ülkemi temsil etmeyi çok istiyorum" diye konuştu

Süleymanpaşa'da geleceğe hazırlanan genç kızlar, sporda fedakarlığın ve kardeşliğin en güzel örneklerinden birini sergiliyor. Ada ve Naz'ın sahadaki uyumu, sadece takım arkadaşlığı değil; bir ömür sürecek ortak bir hayalin de simgesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - Spor
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