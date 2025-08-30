İkiz Kardeşler Özsoylar, Milli Takımda Fark Yaratıyor

DENİZLİ'de futbola başlayan ikiz kardeşler Burcu ve Buse Özsoy (16), yeşil sahalarda dikkat çekiyor. Palandöken'de kamp yapan Milli Takım kadrosunda olan Özsoy kardeşler, sahada bakışlarıyla anlaştıklarını ifade etti. 8 senedir futbol oynayan ve 5 yıldır da Milli Takım kadrosunda yer alan ikizlerin uyumu, takım oyununa da katkı sağlıyor.

U17 Milli Takımı, deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken Dağı'nın 2 bin rakımlı Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. 30 sporcudan oluşan kadro, kondisyon depolayıp, Avrupa Şampiyonası'nın ilk turuna hazırlanıyor. Milli Takım teknik sorumlusu Nazlı Ceylan Demirbağ, kampın oyuncular için önem taşıdığını belirterek, "Sezon öncesinde oyuncuların performanslarını artırmak adına bu hazırlık dönemi çok kıymetli. Hem oyuncularımızı gözlemleme fırsatı buluyoruz hem de yeni takviyelerle kadromuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. U15'den itibaren bizimle olan ikizlerimiz Burcu ve Buse gücümüze güç katıyor" dedi.

'AİLECE FUTBOLCUYUZ'

Burcu ve Buse Özsoy, U17 Milli Takımı'ndaki ikinci sezonlarını geçiriyor. İkiz kardeşler, futbol kariyerlerine U15 Milli Takımı ile adım atarak, hızla çeşitli yaş gruplarında milli formayı giydiler. Burcu, sol kanat ve sol bek mevkilerinde görev alırken, kardeşi Buse ise orta sahada mücadele ediyor. Sahada birbirlerini adeta bir bakışla anladıklarını söyleyen ikizlerin uyumu, takım oyununa da katkı sağlıyor. İkiziyle birlikte milli formayı gururla taşımak ve ardından yurt dışına transfer olmak istediğini söyleyen Burcu Özsoy, "Biz aile boyu futbolcuyuz. Babam eski bir kaleci, ablam da futbol oynuyordu ama sakatlanınca babamın isteğiyle futbolu bıraktı. Biz devam ediyoruz. Ailemizin desteğiyle her geçen gün daha ileriye gitmek için çalışıyoruz" diye konuştu.

AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA GİDEN YOLDA HEDEFLER

İkiziyle aynı takımda oynamanın avantaj olduğunu belirten Buse Özsoy ise "İkizimle oynamak çok özel. Çoğu zaman birbirimize ne yapacağımızı konuşmadan anlayabiliyoruz. Özellikle oyun içindeki iletişimimiz büyük bir avantaj. Futboldaki hedefimiz ise B liginden A ligine geçmek ve ardından Avrupa Şampiyonası'nda büyük bir başarı elde etmek. A Milli Takım'daki ablalarımızı örnek alıyoruz. Hakan Çalhanoğlu'nu ise çok beğeniyoruz, o bizim için önemli bir örnek" dedi.

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Salih TEKİN / ERZURUM,