İki yeni federasyon kuruldu
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu kuruldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu kuruldu.
Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle:
"Özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe sahip ve bağımsız statüde; Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu kurulmasına 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun ek 9. maddesi gereğince karar verilmiştir." - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor