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Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo bir an olsun düşmüyor

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Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, deplasmanda Pendikspor ile karşılaşıyor. Mücadelede golsüz eşitlik var.

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Pendikspor'la karşılaşıyor. Pendik Stadı'nda yapılan maç, saat 19.00'da başladı. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor. Maçın VAR hakemi olarak ise Mustafa Öğretmenoğlu görev yapıyor.

GALATASARAY'IN DURUMU

Ligde geride kalan 13 haftada 11 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 34 puan topladı. Galatasaray, haftaya aynı puanda olduğu lider Fenerbahçe'nin averajla gerisinde ikinci sırada girdi.

PENDİKSPOR'UN DURUMU

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Pendikspor ise 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 13 puanla 16. sırada yer alıyor.

İL 11'LER

Pendikspor XI; Erdem, Serkan, Berkay, Welinton, Nuno, Vukovic, Lusamba, Halil, Oscar, Gökcan, Erencan.

Galatasaray XI; Muslera, Boey, Nelsson, Kaan, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Tete, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

LİGDEKİ İLK RANDEVU

Galatasaray ile Pendikspor, Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlı takım, Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde ilk kez mücadele ediyor. İki ekip, bundan dolayı Süper Lig'deki ilk randevusuna çıkıyor.

CANLI ANLATIM

30' Galatasaray hızlı geldi ancak, Kerem'in savunma arkasına pasında kaleci Erdem çıktı ve topun sahibi oldu.

27' Ziyech'in kullandığı köşe vuruşunda kaleci Erdem topun sahibi oldu.

24' Galatasaray'da Lucas Torreira, Arnaud Lusamba'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

22' Galatasaray rakip yarı sahada hazırlık pasları yapıyor.

19' Pendikspor sağ kanattan etkili geldi ancak Oscar Romero'nun ortasında Boey topu kornere gönderdi.

15' Galatasaray sol kanattan etkili geldi ancak Icardi'nin ortasında Tete topa dokunamaadı kaleci Erdem Canpolat topu uzaklaştırdı.

14' Pendikspor sol kanattan etkili geldi ancak Gökcan Kaya'nın vuruşu yandan auta çıktı.

13' Pendikspor kontra atağa çıktı ancak Oscar Romero final pasında isabet bulamadı ve top kaleci Muslera'da kaldı.

11' Galatasaray sağ kanattan geldi ancak Ziyech'in ortasında Welinton topu uzaklaştırdı.

7' Galatasaray sağ kanattan gelmek istedi ancak Ziyech'in topuna savunma dokundu ve taca yolladı.

5' Galatasaray kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

3' Galatasaray sol kanattan gelmek istedi ancak Icardi'den önce Welinton araya girdi ve topu kazandı.

1' Maç başladı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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