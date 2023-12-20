İki hoca da tüm kozlarını oynadı! Kayserispor Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu
Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor deplasmanına konuk olacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki mücadele saat 17.00'de başlayacak.
HAKEM ZORBAY KÜÇÜK
Mücadelede hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Emre Malok oturacak.
İLK 11'LER
Kayserispor; Bilal, Hasan Ali, Hosseini, Attamah, Gökhan, Karimi, Kartal, Kemen, Cardoso, Boa Morte, Thiam
Fenerbahçe; Livakovic, Ferdi, Djiku, Serdar, Osayi, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Cengiz, Batshuayi