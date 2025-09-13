İkas Eyüpspor ve Galatasaray Arasında İlk Yarı 0-0 Beraberlikle Sona Erdi

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Batuhan Kolak, Anıl Usta, Hakan Yemişken

ikas Eyüpspor: Felipe, Robin Yalçın, Claro, Mujakic, Umut Meraş, Yalçın Kayan, Kerem Demirbay, Serdar Gürler, Seşlar, Ampem, Draguş

Galatasaray : Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Sara, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Leroy Sane, Icardi

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki ikas Eyüpspor- Galatasaray karşılaşmasının ilk yarısı, 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.

4. dakikada Sara'nın ara pasında ceza sahası sol kanadında topla buluşan Eren Elmalı, meşin yuvarlağı Sane'ye aktardı. Alman oyuncunun vuruşunda top, üstten auta çıktı.

24. dakikada Sane'nin sağ kanattan pasında ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan İlkay'ın şutunda meşin yuvarlak, üstten auta gitti.

41. dakikada Eren Elmalı'nın sol taraftan kullandığı taç atışında topla buluşan Sara'nın ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Felipe, iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

45. dakikada Torreira'nın ceza yayı önünden vuruşunda kaleci Felipe, topu çeldi.

45+1. dakikada Seşlar'ın ara pasında savunma arkasına sarkan Ampem'in ceza sahası sol çaprazından şutunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.