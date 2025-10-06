ikas Eyüpspor'un Transfer Yasağı Kaldırıldı
Trendyol Süper Lig ekibi ikas Eyüpspor, FIFA'nın getirdiği süresiz transfer yasaklarının kaldırıldığını duyurarak, gerekli ödemenin yapıldığını açıkladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, FIFA'nın getirdiği "süresiz transfer yasağının" kaldırıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Bahse konu dosyanın ödemesi yapılarak transfer yasağı kaldırılmıştır." ifadesi kullanıldı.
FIFA'nın internet sitesinde yer alan bilgide ikas Eyüpspor'a süresiz, Zecorner Kayserispor'a ise 3 dönem transfer yasağı uygulandığı açıklanmıştı.
Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor