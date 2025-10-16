Haberler

ikas Eyüpspor-Kasımpaşa maçının biletleri ücretsiz olacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa ile oynayacakları karşılaşmada biletlerin ücretsiz olacağını açıkladı.

ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa ile oynayacakları karşılaşmada biletlerin ücretsiz olacağını açıkladı.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, hem ev sahibi hem de misafir tribün biletlerinin yönetim kurulu üyeleri tarafından satın alındığı ve futbolseverlere Passolig üzerinden ücretsiz sunulacağı ifade edildi.

ikas Eyüpspor ile Kasımpaşa arasındaki müsabaka, 20 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kanser hastası eşini uyurken öldüren şüpheli: Psikolojimiz çok bozuldu, sık sık tartışıyorduk

İşte kanser hastası eşini uykusunda katleden adamın ilk ifadesi
Fenerbahçe ve Galatasaray bomba transferde karşı karşıya geldi

Hangi takım alacak? İşte karşı karşıya geldikleri ilk yıldız
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
Derbi öncesi Beşiktaşlıları sevinçten havalara uçuracak haber

Derbi öncesi Beşiktaşlıları sevinçten havalara uçuracak haber
Kanser hastası eşini uyurken öldüren şüpheli: Psikolojimiz çok bozuldu, sık sık tartışıyorduk

İşte kanser hastası eşini uykusunda katleden adamın ilk ifadesi
Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı

Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı
Türkiye'de de faaliyet gösteren giyim devinden şok açıklama: Bilgiler çalındı

Türkiye'de yüzlerce mağazası olan giyim devinden şok açıklama
Süper Lig'deki İstanbul derbisinin biletleri ücretsiz

Süper Lig'deki İstanbul derbisinin tüm biletleri ücretsiz oldu
İnce'nin paylaştığı 'yoksulluk' görüntüsünün perde arkası bambaşka çıktı

İnce'nin paylaştığı görüntünün perde arkası bambaşka çıktı
Alexander Sörloth'un yeni takımını duyurdular

Sörloth'un yeni takımını duyurdular
İmam nikahında geline 'Eyvah' dedirten soru

İmam nikahında geline "Eyvah" dedirten soru
İzlerken utandık! Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket

Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket
Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

Sanat camiası yasta! Ekranların duayen ismi hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.