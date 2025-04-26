ikas Eyüpspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
icas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maç için son antrenmanını Kemerburgaz Tesisleri'nde yaptı. Teknik direktör Arda Turan yönetimindeki idmanda ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve taktik çalışmaları yapıldı.
ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın Galatasaray ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kemerburgaz Tesisleri'nde, teknik direktör Arda Turan yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan ikas Eyüpspor'un idmanı, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti.
Eflatun-sarılı ekip, antrenmanı taktik ve şut çalışmalarıyla noktaladı.
Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor