İkas Eyüpspor 1 - 1 Fenerbahçe

(İSTANBUL) - Süper Lig'in 17. hafta açılış maçında Eyüpspor konuk ettiği Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İkas Eyüpspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Hakem Emre Kargın'ın yönettiği maç saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda başladı.

Eyüpspor 26. dakikada Ahmed Kutucu'nun golüyle Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti. Fenerbahçe 45 artı 4. dakikada Yusuf en Nesryi'nin golüyle durumu 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında eşitlik bozulmadı ve İkas Eyüpspor sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.