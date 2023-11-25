İhsangazispor'un kale direkleri değiştirildi

Kastamonu'da 1. Amatör Küme'de mücadele eden İhsangazispor'un, Taşköprüspor'u ağırladığı maçta ölçüleri farklı olduğu için karşılaşmanın iptal olmasına sebep olan kale direkleri değiştirildi.

Kastamonu'da 1. Amatör Küme'de mücadele eden İhsangazispor'un, Taşköprüspor'u ağırladığı maçta ölçüleri farklı olduğu için karşılaşmanın iptal olmasına sebep olan kale direkleri değiştirildi.

Kastamonu'da 1. Amatör Küme'de mücadele eden Taşköprüspor, 18 Kasım'da deplasmanda İhsangazispor ile karşılaştı. Maça dakikalar kala itirazda bulunan Taşköprüspor, kale direklerinin ölçülmesini istedi. Yaklaşık 23 yıldır resmi maçların oynandığı İhsangazi Stadı'nın maç oynamak için gerekli şartları taşımadığını ileri süren Taşköprüspor'un itirazı değerlendirildi. İtiraz sonrasında sahaya getirilen metre ile kale direkleri ve stat ölçüldü. Yapılan ölçümler sonrasında kale ölçülerinin standartlara uymadığı belirlenerek, karşılaşma ileri bir tarihe ertelendi.

Kale direkleri onarıldı

Karşılaşmanın ardından maçın iptal edilmesine sebep olan kale direkleri, İhsangazi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından çıkarıldı. Değiştirilerek standartlara uygun hale getirilen kale direkleri stada getirildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından direkler yeniden yerlerine yerleştirilecek. Stada hakemlerin giyinme odası olarak kullanabileceği bir adet de konteyner koyuldu.

"23 yıllık kale direklerimiz sonunda onarıldı"

Stada gelerek onarılan kale dileklerini ölçen İhsangazispor Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeni Mahalle Muhtarı Mehmet Ciğerci, "Stadımıza geldik, çalışmaları yerinde inceledik. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü arkadaşlarımız çalışıyor. 23 yıllık kale direklerimiz sonunda onarıldı. Ellerine sağlık güzel olmuş. İnşallah böyle bir olayla karşılaşmayız. Hakemler için de soyunma odası olarak kullanmaları için konteyner getirilmiş" dedi. - KASTAMONU