Iğdır FK ve Van Spor FK Golsüz Berabere Kaldı
Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Iğdır FK, sahasında Van Spor FK ile karşılaştı. Maçta her iki takım da gol atamazken, oyuncular arasında sarı kartlar da görüldü.

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Iğdır FK, sahasında karşılaştığı Van Spor FK ile golsüz berabere kaldı.

Hakemler: Seyfettin Alper Yılmaz, Mücahid Adem Çelebi, Burak Sami Şad

Iğdır FK: Furkan Köse, Gökcan Kaya, Conte, Burak Bekaroğlu, Caner Cavlun (Ali Yaşar dk. 80), Eyüp Akcan, Oğuz Kağan Güçtekin (Eysseric dk. 80), Ahmet Emin Engin (Serkan Asan dk. 90+1), Ali Kaan Güneren (Avramovski dk. 70), Fofana (Camara dk. 70), Bruno

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Özder Özcan, Doğan Erdoğan, Abdul Malik Yılmaz, Alperen Selvi

Teknik Direktör: Çağdaş Çavuş

Van Spor FK: Çağlar Şahin Akbaba, Sabahattin Destici, Erdi Dikmen, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Erdem Seçgin (Mert Çölgeçen dk. 72), Mehmet Özcan, Regis (Mehmet Manış dk. 72), Ramirez (Faruk Can Genç dk. 61), Traore (Jefferson dk. 60), Vlachomitros (Bekir Can Kara dk. 83), Cedric

Yedekler: Abdulsamet Damlu, Batuhan Kör, Hasan Bilal, Yusuf Abdioğlu, Medeni Bingöl

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Sarı kartlar: Traore, Faruk Can Genç (Van Spor FK), Burak Bekaroğlu, Caner Cavlun, Conte (Iğdır FK) - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
