Iğdır FK ve Van Spor FK Golsüz Berabere Kaldı
Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Iğdır FK, sahasında Van Spor FK ile karşılaştı. Maçta her iki takım da gol atamazken, oyuncular arasında sarı kartlar da görüldü.
Hakemler: Seyfettin Alper Yılmaz, Mücahid Adem Çelebi, Burak Sami Şad
Iğdır FK: Furkan Köse, Gökcan Kaya, Conte, Burak Bekaroğlu, Caner Cavlun (Ali Yaşar dk. 80), Eyüp Akcan, Oğuz Kağan Güçtekin (Eysseric dk. 80), Ahmet Emin Engin (Serkan Asan dk. 90+1), Ali Kaan Güneren (Avramovski dk. 70), Fofana (Camara dk. 70), Bruno
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Özder Özcan, Doğan Erdoğan, Abdul Malik Yılmaz, Alperen Selvi
Teknik Direktör: Çağdaş Çavuş
Van Spor FK: Çağlar Şahin Akbaba, Sabahattin Destici, Erdi Dikmen, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Erdem Seçgin (Mert Çölgeçen dk. 72), Mehmet Özcan, Regis (Mehmet Manış dk. 72), Ramirez (Faruk Can Genç dk. 61), Traore (Jefferson dk. 60), Vlachomitros (Bekir Can Kara dk. 83), Cedric
Yedekler: Abdulsamet Damlu, Batuhan Kör, Hasan Bilal, Yusuf Abdioğlu, Medeni Bingöl
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Sarı kartlar: Traore, Faruk Can Genç (Van Spor FK), Burak Bekaroğlu, Caner Cavlun, Conte (Iğdır FK) - IĞDIR