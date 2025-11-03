Iğdır FK ve Bandırmaspor 1-1 Beraber Kaldı

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında oynanan Iğdır FK-Bandırma Spor maçının ardından teknik direktörler, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Iğdır FK, sahasında Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Iğdır FK Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, "Geldiğimiz günden itibaren özellikle antrenmanlardaki hücum zenginliği ile ilgili çok fazla hücum çalışması yapmamıza rağmen bugün ilk 45 dakikalık periyoda baktığımız zaman bizim ofansif anlamda çok da fazla üretken olduğumuz söylenemez. Tabii böyle defansif oynamaya çalışan bir takıma karşı ki Bandırmaspor geçen hafta Esenler maçında da 9 kişi kalmasına rağmen muazzam bir defans anlayışı içerisinde mücadele etmişti. Bugün de oyuncularımıza söyledik. Kapanan bir takıma karşı oynayacağız. Kenarları kullanmamız lazım. Hareketli olmamız lazım. Hücum varyasyonlarında statik değil daha fazla hareketli olarak rakibi ataya zorlamamız gerektiğini konuşmuştuk. Ama ilk 45 dakikalık süreye baktığımız zaman da bu söylediğimiz şeylerden çok uzakta olduğumuzu söyleyebiliriz. Yani çok da fazla pozisyon üretemedik. Rakibe yakın oynayamadık. Basit de bir gol yedik. Ama ikinci yarı uyarmamızla beraber, değişikliklerimizle beraber bütün riskleri alarak ofansif anlamda, rakibin de biraz daha fiziksel anlamda yorgun olduğunu düşünerekten attım Mendes'i, çift forvete dönerek, işte Valentin'i orta sahada daha fazla ofansif öndeki oyuncuları oynatmasıyla ilgili yaptığımız değişikliklerin de meyvesini verdiğini düşünüyorum ikinci yarıda. Tabii, maçı alacak pozisyonlarımız da var. Olgunlaştıramadığımız pozisyonlar var. Yani ceza sahası içerisinde biraz daha dikkatli olabilsek biraz daha yetenek anlamında, beceri anlamında orada biraz daha doğru buluşturabilsek oyuncularımızı kazanacağımız bir maçtı. Üzgünüz tabii ki" ifadelerini kullandı.

"Bu puanlar da bizi hedefimizden uzaklaştırmayacak"

Oyuncularının bugün maçta gayret gösterdiğine vuegu yapan Üzülmez, "Çalışıyoruz, çabalıyoruz, anlatıyoruz ama kaybedilen maçlardan sonra maalesef üzülüyoruz. Bu bir maraton. Dediğim gibi iyi giderken de bizim adımıza hiçbir şey bitmemişti. Şimdi 2-3 haftalık süre içerisinde kaybedilen puanlar var. Bu puanlar da bizi hedefimizden uzaklaştırmayacak. Zirveden uzaklaştırmayacak tabii ki. Ondan sonra da aynı ciddiyette mücadele edeceğiz. Bu kriz dönemini de en iyi şekilde atlatacağız. Oyuncularıma güveniyorum. Bugün ikinci yarı istediler, ürettiler, gayret gösterdiler. Tabii ki yaş anlamında biraz yaş ortalaması yüksek bir takımdır. Çok fazla da seyahat ediyoruz. Bunları bir bahane olarak da dile getirmek istemiyorum. İnsanlar da yanlış anlamasın ama biz bugün kaybedilen iki puandan dolayı üzgünüz. Oyuncularımın ikinci yarıda gösterdiği özverili mücadelelerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Bandırmaspor takımına da bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum" dedi.

Mustafa Gürsel: "Artık kazanma zamanı geldi"

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel ise, "Bugünkü maçın mücadelesinin yüksek olacağını biliyorduk. Çünkü Iğdır takımı iyi bir takım. Burası kolay bir deplasman değil baktığımızda. Geçen hafta da kaybederek geldiler. Kendi sahalarında tabii ki hedefi olan iki takım bunu telafi edeceklerdi. Etmek için ellerinden geleni yaptılar. Oyuna iyi başladık. Oyunun genelinde baktığımızda ilk yarı golü de bulduk. İkinci yarı biraz daha iyi pas yapabilsek, çıkışları iyi yapabilseydik ikinci golü de bulabilirdik. Aslında duran toplardan pozisyona girdik. Ama ikinci golü bulamayınca böyle maçlar tabii ki bir hatayı bile affetmiyor. Onun dışında iki tane daha pozisyon verdik. Bir son dakikada bir pozisyon var. Yaptığımız hata dışında korakor denk mücadele gücü yüksek olan bir maç oldu. Çünkü iki takımda hedefleri aynı buralardalar. Bu dönemde bizim için puan önemliydi. Buradan puan veya puanlarla dönmek istiyorduk. Çünkü içinde bulunduğumuz bu süreçte cezalı oyuncularımız var. Bu süreci en az kayıpla geçip Iğdır'dan puanla dönmek çok önemli. Oyuncularımı tebrik ediyorum verdikleri mücadeleden ötürü. Ama 3 haftadır berabere kalıyoruz. Artık kazanma zamanı geldi. Şimdi içerideki maça en iyi şekilde konsantre olup bu aldığımız deplasmandan kazandığımız bir puanların değerli olabilmesi için içerideki maçımızı kazanmamız lazım. Onun bilincindeyiz. İnşallah şimdi en iyi şekilde cumartesi gününe hazırlanıp araya galibiyetle girmek istiyoruz. Iğdır takımına da bundan sonraki müsabakalarda başarılar diliyorum" diye konuştu. - IĞDIR